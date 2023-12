Hiller setzt freiwillig aus: Richter steht gegen Arminia Bielefeld im 1860-Tor

Von: Louisa Genthe

Bereits im letzten Training der Löwen stand David Richter Fokus (l.) vor Marco Hiller (r.). Jetzt ist klar weshalb. © IMAGO/Ulrich Wagner

David Richter steht in den letzten beiden Spielen im Jahr 2023 im Tor des TSV 1860. Marco Hiller ist nicht im Kader und freut sich trotzdem.

München – In den letzten Wochen war beim TSV 1860 München viel los. Die Gesellschafter streiten wie die Kesselflicker, der Vertrag von Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer wird nicht verlängert, Maurizio Jacobacci wurde entlassen und auch die Torhüterfrage trieb die Fans der Löwen um. Marco Hiller und David Richter kämpfen um einen Stammplatz im Kasten. Und auch Interimstrainer Frank Schmöller ließ zuletzt offen, wer in Bielfeld zwischen den Pfosten stehen wird.

Marco Hiller freut sich mit Freundin Chloé auf das erste Baby und steht gegen Bielfeld nicht im Kader

Im Laufe der Trainingswoche war bereits absehbar, dass erneut David Richter auf der Alm den Vorzug bekommen könnte. Auf der Pressekonferenz am Freitag vor der Partie in Nordrhein-Westfalen sorgte Schmöller für klare Verhältnisse. Marco Hiller steht in den letzten beiden Partien im Jahr 2023 nicht im Kader.

Der Entscheidung liegen aber nicht rein sportliche Gründe zugrunde. Hiller und seine hochschwangere Freundin freuen sich in den kommenden Stunden und Tagen auf ihr erstes Baby. Deshalb setzt der 26-Jährige vorerst freiwillig aus. „Bei der Geburt des eigenen Kindes dabei zu sein wird sicher eines der schönsten Erlebnisse, bei dem ich meiner Freundin Cloé unbedingt beistehen möchte. Ich habe schon von einigen Mannschaftskollegen gehört, wie einzigartig es ist, den Nachwuchs zum ersten Mal in den Armen zu halten. Auf diesen Moment freue ich mich unglaublich“, so Hiller über das bevorstehende Ereignis in einer Pressemitteilung des TSV 1860 München.

„Für das Spiel in Mannheim werden wir die Situation neu bewerten, wie sie aussieht.“

Besondere Wertschätzung bringt der Torwart seinem Trainer Frank Schmöller entgegen: „Daher bin ich Frank Schmöller sehr dankbar, dass er mir ermöglicht, in München bleiben zu können.“ Der Löwen-Coach hat Verständnis und stellt Hiller für die Partie gegen Bielefeld frei. „Glückwunsch an die Familie, ein Kind zu bekommen ist ein großartiges Ereignis und Erlebnis. Dementsprechend wird er Sonntag definitiv nicht im Kader sein“, erklärt Schmöller die Situation in der Pressekonferenz am Freitagnachmittag vor dem Spiel in Bielefeld.

Offen bleibt bislang noch, ob Hiller für den darauf folgenden Spieltag gegen Waldhof Mannheim mit der Mannschaft mitreisen wird. „Für das Spiel in Mannheim werden wir die Situation neu bewerten, wie sie aussieht“, sagt Sechzig-Trainer Schmöller. (Louisa Genthe)