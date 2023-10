Marktwerte beim TSV 1860 stagnieren: Kwadwo größter Gewinner – Ludewig und Lakenmacher mit Einbußen

Drei Neuzugänge mit verringertem Marktwert

Der durchwachsene Saisonstart des TSV 1860 München zeigt sich in den neuen Marktwerten der Spieler. Drei Steigerungen stehen vier Abwertungen gegenüber.

München – In dieser Drittliga-Saison läuft es für den TSV 1860 München noch nicht rund. Nach elf Spieltagen steht das Team von Maurizio Jacobacci auf dem vierzehnten Tabellenplatz und muss den Blick eher nach unten als nach oben richten. Der durchwachsene Saisonstart macht sich auch in dem aktuellen Marktwert-Update von „transfermarkt.de“ bemerkbar. Insgesamt nahm der Marktwert der Löwen-Mannschaft um 75.000 Euro ab. Mit einem geschätzten Gesamtpreis von 6,15 Millionen Euro liegt das Team im ligainternen Ranking auf dem neunten Platz.

Marktwert-Update bei 1860 München: Abwertungen bei drei Neuzugängen

Gleich drei Neuzugänge mussten eine Abwertung hinnehmen. Die Marktwerte von Tarsis Bonga, Valmir Sulejmani und Kilian Ludewig sanken jeweils um 50.000 Euro. Vor dem Update war Letzterer neben dem Stürmer Joel Zwarts noch wertvollster Spieler im Löwen-Kader. Nach dem enttäuschenden Start in München mit kaum Einsatzminuten muss Ludewig den Spitzenplatz verlassen. Diesen belegt Zwarts nun alleine mit einem Preis von 450.000 Euro.

Auch Fynn Lakenmacher, der beste Liga-Torschütze der Löwen in der Vorsaison, muss Marktwerteinbußen von 25.000 Euro hinnehmen. Sein aktueller Wert wird vom Portal auf 275.000 Euro geschätzt. In dieser Spielzeit kommt der Angreifer nicht in Tritt. Sein bislang einziges Saisontor erzielte er noch am ersten Spieltag gegen Waldhof Mannheim. In keiner der elf Ligapartien in dieser Saison stand Lakenmacher in der Löwen-Startelf.

Drei Löwen-Akteure können ihren Marktwert steigern

Für manche 1860-Akteure brachte das Marktwert-Update auch gute Nachrichten: Ersatztorwart David Richter, der am vergangenen Wochenende im Spiel gegen Preußen Münster ein überzeugendes Debüt für die Löwen gab, konnte seinen Wert um 25.000 Euro steigern. Um die gleiche Summe ging es auch bei Linksaußen Julian Guttau nach oben. Der Neuzugang von Freiburg II ist einer der wenigen Lichtblicke in dieser Spielzeit für die Löwen. In seinen zehn Einsätzen kommt der 23-Jährige auf vier Torbeteiligungen.

Größter Gewinner bei den Sechzigern ist Leroy Kwadwo. Sein Marktwert stieg von 150.000 Euro auf 200.000 Euro. Der Defensivmann konnte sich auf Anhieb in der Innenverteidigung der Löwen fest spielen. Sein verletzungsbedingter Ausfall in der letzten Partie gegen Münster schmerzte 1860-Trainer Jacobacci sehr. Im nächsten Spiel gegen den SC Freiburg II sollte der 27-Jährige wieder einsatzbereit sein. Dann wollen sich auch andere 1860-Spieler für einen höheren Marktwert empfehlen. (Dominik Veitenhansl)