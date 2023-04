Neue Aufgabe für Max Kothny: Ex-Türkgücü-Boss rückt in Vorstand bei Polen-Klub

Von: Korbinian Kothny

Max Kothny hat einen neuen Job in Polen. © Ulrich Wagner via www.imago-images.de

Max Kothny übernimmt eine neue Rolle beim polnischen Zweitligisten GKS Tichy. Der Ex-Türkgücü-Geschäftsführer wird Mitglied des Vorstands.

München – Es ist nur ein paar Wochen her, als Gerüchte die Runde machten, dass Max Kothny der neue Löwen-Flüsterer sein soll. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung baute der 26-Jährige ein „vertrauensvolles Verhältnis zur 1860-Seite rund um Hasan Ismaik“ auf und soll unter anderem den neuen Löwen-Dompteur Maurizo Jacobacci an die Grünwalder Straße gelotst haben.

Ismaik selbst dementierte den entsprechenden Bericht jedoch postwendend. Später erklärte Kothny der AZ, dass er Yahya Ismaik, dem Bruder des Löwen-Investors, lediglich mitgeteilt habe, dass Jacobacci den Kontakt zu 1860 sucht und Günther Gorenzel die Nummer des Italieners gegeben habe.

GKS Tichy: Max Kothny rückt in Vorstand

Trotzdem kam es in der Folge zu Gerüchten, dass die Pacific Media Group (PMG), für die Kothny mittlerweile arbeitet, möglicherweise plant, bei den Löwen einzusteigen. Dazu kam es bislang aber nicht. Kothny hat dennoch einen neuen Job.

Der 26-Jährige rückt in den Vorstand des polnischen Zweitligisten GKS Tichy. Das gab der Klub am Mittwoch (26. April) bekannt. In derselben Pressemitteilung teilten die Polen mit, dass die Tichy Investment Company Limited die Mehrheit der Anteile am Fußballklub GKS Tichy S.A. erworben hat.

Hauptinvestor der Tichy Investment Company Limited ist die Seelig Group, die Mitinvestor bei der PMG ist. Zusammen sind beide Gruppen schon als Geldgeber beim FC Thun (Schweiz), K.V. Oostende (Belgien), AS Nancy (Frankreich) und dem 1. FC Kaiserslautern (Deutschland) aktiv.

Max Kothny freut sich auf neue Aufgabe in Polen

„Es ist aufregend – seit Beginn der Verhandlungen – Teil dieser gesamten Investition zu sein. Ich verfolge diesen unglaublichen Verein nun schon seit einigen Monaten und freue mich sehr darauf, den Verein gemeinsam mit allen Mitarbeitern, Fans, Sponsoren und der Stadt weiterzuentwickeln und auf ein neues, höheres Niveau zu bringen. Bei all meinen Besuchen habe ich großartige Menschen in der Stadt kennengelernt und freue mich darauf, an einer erfolgreichen Zukunft zu arbeiten“, wird Kothny in der Pressemitteilung zitiert.

Bleibt für den 26-Jährigen hoffen, dass er seinen neuen Posten länger als in Frankreich innehat. In Nancy hatte die aktive Fanszene massive Kritik an der Geschäftsführung und der Einstellung Kothnys geübt, infolgedessen der Ex-Geschäftsführer von Türkgücü München in einer neuen Struktur nicht mehr berücksichtigt wurde. (kk)

Hinweis an alle Leser: Autor Korbinian Kothny ist nicht mit Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny privat bekannt, verwandt oder verschwägert. Er schreibt die Texte im Auftrag der Redaktion von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.