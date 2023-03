Kothny als neuer Löwen-Flüsterer? Ismaik dementiert Gerüchte um Ex-Türkgücü-Boss

Von: Korbinian Kothny

Hatte Max Kothny seine Finger beim neuen Löwen-Trainer im Spiel? © Ulrich Wagner via www.imago-images.de

Maurizio Jacobacci ist neuer Trainer des TSV 1860. Doch wie kamen die Löwen auf den in Deutschland unbekannten Coach? Hatte Max Kothy seine Finger im Spiel?

München – Was macht eigentlich Max Kothny? Eigentlich sollte der Ex-Türkgücü-Boss nach dem Super-GAU an der Heinrich-Wieland-Straße im letzten Sommer der neue Repräsentant beim französischen Klub AS Nancy werden. Doch daraus wurde nichts.

Seitdem ist es ruhig geworden um den heute 26-Jährigen, unter dessen Führung Türkgücü bis in die 3. Liga aufgestiegen war, aber am Ende an seinen eigenen Erwartungen zerbrach. Kothny eckte dabei mit seiner polarisierenden Art an. Unvergessen bleiben seine Aussagen, mit Türkgücü irgendwann den TSV 1860 in München als Nummer zwei ablösen zu wollen.

TSV 1860: Kothny mit „vertrauensvollem Verhältnis“ zu Ismaik

Es kam bekanntlich anders und Kothny verschwand vorerst von der Bildfläche. Bis jetzt. Am Wochenende sah der 26-Jährige das Jacobacci-Debüt im Grünwalder Stadion gegen Viktoria Köln. Warum das?

Wie die Bild berichtet, soll Kothny den neuen Löwen-Coach an die Grünwalder Straße gelotst haben. Das Boulevardblatt schreibt, dass der Ex-Türkgücü-Boss schon während seiner Zeit beim Lokalrivalen ein „vertrauensvolles Verhältnis zur 1860-Investorenseite rund um Hasan Ismaik“ aufgebaut haben soll. Auch während seiner Zeit in Frankreich soll der Kontakt zu Ismaik nicht abgebrochen sein, behauptet das Blatt.

TSV 1860: Kothny als neuer Löwen-Flüsterer?

Die Löwen suchten in den vergangenen Wochen vergeblich einen Nachfolger für Michael Köllner. Reihenweise sagten Kandidaten wie Thorsten Fink oder Achim Beierlorzer ab, da sich die Investorenseite gegen eine Erhöhung des Sport-Budgets stellte. Letztendlich wurde vergangenen Woche Maurizio Jacobacci als neuer Löwen-Dompteur vorgestellt.

Der Italiener gilt als Wunschkandidat der Ismaik-Seite – auch wegen Kothny? Hasan Ismaik selbst dementiert das. Auf seiner Facebook-Seite schrieb der Jordanier: „Die Bildzeitung schrieb gestern, dass ein gewisser Max Kothny, den ich weder persönlich kenne noch jemals mit ihm telefoniert habe, der Investorenflüsterer sei. Ich stelle hiermit fest, dass diese Behauptung nicht der Wahrheit entspricht.“

Hinweis an alle Leser: Autor Korbinian Kothny ist nicht mit Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny privat bekannt, verwandt oder verschwägert. Er schreibt die Texte im Auftrag der Redaktion von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.