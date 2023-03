Trainerwechsel beim SV Ried: Zieht es Köllner nach Österreich?

Von: Magdalena Schwaiger

Michael Köllner ist nicht mehr Trainer des TSV 1860 München. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Es bahnt sich eine Sensation an: Der österreichische Erstligist TSV Ried will sich laut Medienberichten von Trainer Heinle trennen. Nachfolger könnte niemand anderes als Ex-1860-Coach Köllner werden.

München – Am 31. Januar musste Michael Köllner beim TSV 1860 München seinen Hut nehmen. Der 53-Jährige stand über drei Jahre an der Seitenlinie der Münchner Löwen. Doch eine Negativserie und nur noch Tabellenmittelfeld bedeuteten das Aus für Köllner beim Traditionsverein. Nach nur einem Monat Vereinslosigkeit könnte er seine nächste Aufgabe in Österreich finden.

Ried-Cheftrainer Heinle steht laut Sky-Informationen vor dem Aus

Die Rieder belegen momentan den letzten Tabellenplatz in der ersten österreichischen Liga und sind seit Oktober letzten Jahres sieglos. Das letzte Duell in der Bundesliga verlor das Team von Christian Heinle mit 0:2 gegen RB Salzburg. Sky Austria berichtete nun, dass Heinle bei den Innviertler vor dem Aus steht. Eine offizielle Bestätigung hierzu steht noch aus, es wurde jedoch eine Meldung im Laufe des Tages angekündigt.

Der 37-Jährige übernahm den Posten bei den Riedern im November 2021 interimsmäßig von Andreas Heraf und bewahrte den TSV in der vergangenen Saison vor dem Abstieg. Doch in den letzten 19 Spielen konnte die Mannschaft nur drei Siege holen, ein Rauswurf von Heinle bei den Österreichern wird immer wahrscheinlicher. Heinle soll laut Berichten schon über sein Aus bei Ried informiert worden sein.

Köllner wird als Nachfolger gehandelt

Nach dem Aus beim TSV 1860 München könnte die nächste Station Michael Köllner nach Österreich führen. Laut Medienberichten aus Österreich wurde am gestrigen Dienstag ein Auto des Drittligisten vor der Rieder Josko-Arena gesichtet. Die Anzeichen für einen Neuanfang Köllners beim TSV Ried verdichten sich immer mehr. (Magdalena Schwaiger)