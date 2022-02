Mit 101 Jahren: Ältester Ex-Löwe verstorben - Gancho Vasilev blieb einst trotz des Krieges bei 1860

Von: Paul Ruser

Teilen

Gancho Vasilev starb im Alter von 101 Jahren. © IMAGO / MIS

Gancho Vasilev war der vermutlich älteste ehemalige Spieler des TSV 1860. Nun verstarb er im Alter von 101 Jahren. Während des zweiten Weltkriegs lebte er in Prag, spielte aber in München.

München/ Sofia - Gancho Vasilev ist tot. Der 101-Jährige verstarb am Sonntagabend (21. Februar 2022) in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Das teilte sein Ex-Klub CSKA Sofia mit.

In seiner aktiven Laufbahn spielte Vasilev zwischen 1941 und 1944 für den TSV 1860 München. Details über sein damaliges Engagement bei den Sechzgern sind vage bekannt. Informationen sind vor allem Thorsten Ruinys zu verdanken. Der Löwen-Fanatiker veröffentlichte vor einigen Jahren ein Statistiken-Buch über den TSV. Auf über 700 Seiten hält das „Löwen Kompendium“ mehr als 150 Jahre Geschichte fest - auch die von Gancho Vasilev.

Gancho Vasilev: Zwei Landsmänner brachten ihn zum TSV 1860 München

Seine Karriere begann Vasilev, der am 11. Oktober 1920 geboren wurde, in seinem Heimaland Bulgarien. In Ruse, der fünftgrößten Stadt des Staates mit Landesgrenze zu Rumänien, begann der Bulgare das Kicken beim mittlerweile aufgelösten Klub Napredak Ruse. 1941 erreichte er mit seinem Verein das Finale des nationalen Pokals, dem King‘s Cup. Gegen AS 23 Sofia - einem ehemaligen Verein von Armee-Offizieren - konnte der in der Startelf stehende Vasilev die Niederlage nicht verhindern.

Zum Studieren zog es den damaligen 20-Jährigen im Herbst 1941 nach München. Laut Ruinys überzeugten ihn die zu dem Zeitpunkt bei den Münchnern spielenden Bulgaren Nikola Nikolov - der 19 Länderspiele für Bulgarien absolvierte - und Raitscho Bogoslovov von einem Wechsel zu 1860.

Gancho Vasilev: Während des zweiten Weltkrieges spielte er für den TSV 1860 München

Aus Sorge vor dem Krieg und den Luftangriffen auf München zog es Vasilev bereits 1943 nach Tschechien, in Prag setzte er sein Studium fort. Dennoch spielte er in der Saison 1943/44 weiterhin für die Blauen, zu den Spielen reiste er jeweils aus der tschechischen Hauptstadt an. Aus seiner letzten Saison sind Daten für den Verein vorhanden. In mindestens sechs Pflichtspielen kam der offensiv variabel einsetzbare Bulgare zum Einsatz. In der Folgesaison verließ er die Löwen und spielte bis zur Beendigung seines Studiums in Prag-Břevnov.

Im Anschluss kehrte Vasilev zurück in seine Heimat und schloss sich 1949 dem Zentralen Sportklub der Armee Sofia, damals ZDNA Sofia, an. Mit dem heute als ZSKA Sofia bekanntesten bulgarischen Verein gewann er in seiner letzten Spielzeit im Jahre 1951 die bulgarische Meisterschaft und den sowjetischen Armeepokal. 1955 kam Vasilev nach Ruse zurück und wurde Trainer des dortigen Klubs FC Lokomotiv Ruse. (Paul Ruser)*tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.