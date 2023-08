TSV 1860-Neuzugang Joel Zwarts vor Drittliga-Debüt gegen die Zebras: „Ich bin bereit“

Von: Johannes Ohr

Teilen

Heiß auf den ersten Einsatz in der 3. Liga: Neu-Löwe Joel Zwarts. Foto: imago © imago

Bei seiner Premiere für den TSV 1860 verpasste Joel Zwarts im Totopokal in Aindling (6:0) nur knapp seinem ersten Löwen-Treffer. An diesem Samstag (14.00 Uhr) in Duisburg soll es dann aber so weit sein.

München – Ein Hammer aus der Distanz, ein Schuss nach einer blitzschnellen Drehung: Mit zwei sehenswerten Versuchen schrammte Joel Zwarts (24/Neuzugang aus Regensburg) bei seiner Premiere für den TSV 1860 im Totopokal in Aindling (6:0) nur knapp an seinem ersten Löwen-Treffer vorbei. „Ich bin bereit, ich habe Bock!“, sagte der Niederländer unter der Woche über sein bevorstehendes Drittliga-Debüt.

Die entscheidende Frage: Lässt Trainer Maurizio Jacobacci (60) seinen neuen Stürmer gegen gleich von Beginn an von der Leine? „Wir haben noch knapp 24 Stunden Zeit, uns Gedanken zu machen. Aber wir wissen schon, was wir mit Zwarts an Land gezogen haben“, wich der Italiener am Freitag auf der Pressekonferenz aus.

Startelf-Debüt für Joel Zwarts beim TSV 1860? – Fynn Lakenmacher Leihe ist vom Tisch

Doch eigentlich spricht alles dafür, dass Zwarts gegen die Zebras in der Startelf steht. Um ihn möglichst schnell in die Mannschaft zu integrieren. Und um ihn ebenso fix auf Touren zu bringen. „Ich erwarte, dass er die Aktionen, die wir nach vorne bringen, auch zu Ende spielt. Das ist die Aufgabe des Stürmers. Aber nur ihn in die Pflicht zu nehmen, wäre nicht richtig. Es braucht ein Team“, sagte Jacobacci.

Vom Tisch ist mittlerweile eine Leihe von Fynn Lakenmacher (23). „Das Ziel ist, die Saison mit dem vorhandenen Kader zu bestreiten“, erklärte Jacobacci. Lakenmacher sei ein Teil des Puzzles.

Esswein, Köpke, Pledl – Gegner MSV Duisburg mit namhaften Verstärkungen

Nach dem 2:0-Auftaktsieg gegen Waldhof Mannheim tritt Sechzig die Reise ins Ruhrgebiet selbstbewusst an. „Wir wollen dieses Spiel, was wir gegen Mannheim gezeigt haben, bestätigen. Wir wollen einen weiteren Fortschritt erzielen“, so Jacobacci.

Dass der Gegner mit Alexander Esswein (33), Pascal Köpke (27) und Thomas Pledl (29) durchaus namhafte Verstärkungen an Land gezogen hat, ist auch ihm nicht verborgen geblieben. Duisburg sei sehr gut aufgestellt und habe seine Hausaufgaben gemacht. „Wir brauchen ein Topspiel“, warnte Jacobacci.

Gutes Omen? Maurizio Jacobacci holte seinen ersten Punkt als Löwen-Trainer in Duisburg

Für zwei Löwen ist das Spiel beim MSV eine Reise in die Vergangenheit. Leroy Kwadwo (27) und Marlon Frey (27) standen beide bis Sommer in Duisburg unter Vertrag, wechselten im Anschluss nach Giesing. Während Kwadwo, dessen Vertrag im Revier nicht verlängert wurde, wie gegen Mannheim neben Jesper Verlaat in der Innenverteidigung beginnen dürfte, fällt Frey ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein aufgrund einer Rotsperre noch einmal aus.

An dem Ort übrigens, an dem Jacobacci im März seinen ersten Punkt (2:2) als Löwen-Trainer holte. Ein gutes Omen? Jacobacci: „Es war ein gutes Spiel. Aber es gilt jetzt, den Fokus auf das Hier und Jetzt zu richten.“ (Johannes Ohr)