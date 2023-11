1860-Sponsoren drohen mit Kündigung und fordern langfristigen Vertrag für Geschäftsführer Pfeifer

Von: Jörg Bullinger

18 Sponsoren stärken Löwen-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer den Rücken und fordern seine Vertragsverlängerung. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Die Uneinigkeit beim TSV 1860 nervt die eigenen Sponsoren. In einem Brief machen die Unternehmen ihrem Ärger Luft und stellen Forderungen.

München – Die Schlammschlacht in der Führungsebene beim TSV 1860 bekommt eine neue Dimension. Am Dienstag haben 18 Sponsoren der Löwen in einem öffentlichen Brief an den Klub ihrem Ärger über die Zustände beim Giesinger Traditionsklub Luft gemacht, drohen mit der Kündigung ihres Engagements und fordern die Vertragsverlängerung für Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer.

„Das ist ein absolut unprofessionelles Verhalten, welches am Ende auch auf uns als Partner und Sponsoren des Vereins zurückfällt.“

Demnach haben die Firmen bereits am 20. Oktober beide Gesellschafter in einem Schreiben aufgefordert, zu den Vorkommnissen der letzten Wochen und Monate Stellung zu beziehen, aber bislang noch keine Antwort erhalten. „Wir als Partner und Sponsoren fordern von beiden Gesellschaftern ein geschlossenes Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit. Es kann nicht sein, dass einzelne Mitglieder aus den Gremien der Gesellschafter öffentlich „angezählt“ werden. Das ist ein absolut unprofessionelles Verhalten, welches am Ende auch auf uns als Partner und Sponsoren des Vereins zurückfällt.“

Besonders der Umgang mit Pfeifer scheint den Unternehmen ein Dorn im Auge zu sein. „Aus unserer Sicht ist einer der wichtigsten Faktoren, um dieses Ziel zu erreichen, die Kontinuität und vor allem Kompetenz in der Position der aktuellen Geschäftsführung“, heißt es in dem Schreiben. „Nach unserer Beurteilung trägt Marc-Nicolai Pfeifer in seiner Rolle des Geschäftsführers durch sein überdurchschnittliches Engagement, sein charismatisches Auftreten, der sehr guten Zusammenarbeit mit den Sponsoren, sowie der Akquise von neuen Partnern der KGaA im Wesentlichen dazu bei. Dies hat die KGaA in der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre sehr vorangebracht.“

Pfeifer habe in seiner Amtszeit die Anzahl der Sponsoren deutlich erhöht und „somit vor allem nachhaltig zum finanziellen Ergebnis der KGaA“ beigetragen. Außerdem kümmere sich der 42-Jährige „durch sein nahbares und persönliches Auftreten hervorragend um die Werte, die uns als Sponsoren wichtig sind“.

Sollte Pfeifers am Saisonende auslaufender Vertrag nicht verlängert werden, drohen die 18 Firmen mit der Kündigung ihres Sponsorings. „Folglich fordern wir unmissverständlich die vorzeitige und langfristig Vertragsverlängerung des Geschäftsführervertrags für Marc-Nicolai Pfeifer, da auch unsere weitere Zusammenarbeit mit der KGaA davon abhängen wird“, lautete die klare Ansage an die zerstrittenen Parteien. Außerdem fordern die Sponsoren ein Treffen mit beiden Gesellschaftern, um die Geldgeber über die konkreten Pläne beider Gremien, „insbesondere in Bezug auf die Weiterentwicklung der KGaA“ zu informieren. (jb)

Das Schreiben der Löwen-Sponsoren im Wortlaut

Sehr geehrte Damen und Herren,

da wir bisher auf unser Schreiben vom 20.10.2023 an die beiden Gesellschafter keine Reaktion/Stellungnahme erhalten haben, sehen wir uns gezwungen hiermit unser Anliegen zur Untermauerung der Wichtigkeit für uns, noch einmal in diesem erweiterten Kreis öffentlich zu machen. Wir als Partner und Sponsoren fordern von beiden Gesellschaftern ein geschlossenes Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit.

Es kann nicht sein, dass einzelne Mitglieder aus den Gremien der Gesellschafter öffentlich „angezählt“ werden. Das ist ein absolut unprofessionelles Verhalten, welches am Ende auch auf uns als Partner und Sponsoren des Vereins zurückfällt.

Wir als Partner und Sponsoren der KGaA repräsentieren einen beträchtlichen Anteil der Sponsorengelder. Unser Engagement basiert vorrangig auf dem Ausbau und der Weiterentwicklung eines kontinuierlichen Erfolgs der KGaA. Aus unserer Sicht ist einer der wichtigsten Faktoren, um dieses Ziel zu erreichen, die Kontinuität und vor allem Kompetenz in der Position der aktuellen Geschäftsführung. Nach unserer Beurteilung trägt Marc-Nicolai Pfeifer in seiner Rolle des Geschäftsführers durch sein überdurchschnittliches Engagement, sein charismatisches Auftreten, der sehr guten Zusammenarbeit mit den Sponsoren, sowie der Akquise von neuen Partnern der KGaA im Wesentlichen dazu bei. Dies hat die KGaA in der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre sehr voran gebracht. Wir sehen natürlich auch, wie die Anzahl der Sponsoren und Partner in der Amtszeit von Hr. Pfeifer stark angestiegen ist und somit vor allem nachhaltig zum finanziellen Ergebnis der KGaA beiträgt. Marc-Nicolai Pfeifer kümmert sich durch sein nahbares und persönliches Auftreten hervorragend um die Werte, die uns als Sponsoren wichtig sind. Wir fühlen uns bestens verstanden und repräsentiert und sehen durch sein Wirken in unserem Engagement sowohl einen Sinn als auch ein Ziel.

Folglich fordern wir unmissverständlich die vorzeitige und langfristig Vertragsverlängerung des Geschäftsführervertrags für Marc-Nicolai Pfeifer, da auch unsere weitere Zusammenarbeit mit der KGaA davon abhängen wird. Ebenso sollte ein Treffen mit beiden Gesellschaftern und Vertretern unserer Gruppe stattfinden um zu erfahren, welche konkreten Pläne beide Gremien haben und verfolgen, insbesondere in Bezug auf die Weiterentwicklung der KGaA.