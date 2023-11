Serie S-Bahn-Derby: Mölders-Fallrückzieher schießt Haching ans Tabellenende

Von: Simon Jacob

Sascha Mölders trifft per Fallrückzieher zum zwischenzeitlichen 2:1. © Oryk HAIST via www.imago-images.de

Bisher gab es sechs 3. Liga-Partien zwischen dem TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching. Anlässlich des anstehenden S-Bahn-Derbys blicken wir zurück.

München – Zum Punkten verdammt: So lautete das Motto des letzten Aufeinandertreffens zwischen dem TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching. Durch drei sieglose Spiele in Folge rutschten die Löwen vor dem 26. Spieltag der Saison 2020/21 von Platz drei auf Platz sechs ab. Die Aufstiegspläne gerieten ins Wanken.

Noch angespannter war die Situation in Unterhaching. 21 Punkte aus 25 Spielen bedeuteten Platz 18. Die Derby-Generalprobe ging mit 1:2 bei Abstiegskonkurrent MSV Duisburg verloren. Es war bereits die sechste Niederlage in Folge für die SpVgg.

Drei Tage vor dem Derby sorgten die Hachinger Fans für zusätzlichen Wirbel. In einem offenen Brief forderten sie die Freistellung von Trainer Arie van Lent. Darin sahen sie die letzte Möglichkeit, „dem Abstieg in die 4. Liga und dem möglichen Fall in die Bedeutungslosigkeit noch zu entrinnen.“

Mölders Fallrückzieher ebnet Weg zum Derbysieg

Haching-Boss Manfred Schwabl stärke seinem Trainer aber noch vor der Partie den Rücken: „Wir haben alle unser Packerl drin und deshalb ziehen wir es zusammen durch.“

Im Derby traten die Vorstädter von Beginn an mutig auf. Die erste Großchance gehörte dennoch den Gastgebern: Sascha Mölders (11.) rutsche eine Flanke aus kurzen Distanz über den Schlappen. Fast im direkten Gegenzug verpasste Hachings Felix Schröter (12.) die Führung, als er den Ball aus rund acht Metern in den Münchner Abendhimmel jagte. Also musste eine Standardsituation herhalten. Dennis Erdmann (35.) profitierte davon, dass die SpVgg eine Neudecker-Ecke nicht sauber klären konnte.

Mit dem knappen Vorsprung ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel erzielte Robert Müller (56.) den verdienten Ausgleich für die Vorstädter. Dieses Mal hatten die Löwen einen Eckball nicht aus der Gefahrenzone bekommen.

„Jetzt mal ehrlich. Was soll ich in der Situation anders machen? Ich stehe mit dem Rücken zum Tor.“

Zum Mann des Abends krönte sich Sascha Mölders nach etwas mehr als einer gespielten Stunde. Der Stürmer behinderte Haching-Keeper Jo Coppens beim Herauslaufen leicht und brachte ihn ohne zu foulen zu Fall. Anschließend versenkte er den Ball artistisch im leeren Tor. Nach dem Spiel sagte er über die Szene: „Jetzt mal ehrlich. Was soll ich in der Situation anders machen? Ich stehe mit dem Rücken zum Tor.“

Den 3:1-Endstand besorgte Stefan Lex (80.) nach einem Konter. Coppens wehrte den ersten Abschluss von Philipp Steinhart noch ab, Haching bekam die Situation aber erneut nicht restlos geklärt. Lex verwertete in der Folge eine scharfe Hereingabe von Mölders.

TSV 1860 München hält Anschluss, SpVgg Unterhaching rutscht ab

Da die direkte Konkurrenz (Magdeburg & Lübeck) ihre Spiele jeweils gewonnen hatte, rutsche Haching erstmals in dieser Saison auf den letzten Tabellenplatz ab. „Ich stehe jede Woche hier und erzähle dieselbe Scheiße“, sagte ein sichtlich angefressener Markus Schwabl nach dem Spiel im Magenta-Interview, „wir haben uns die drei Tore wieder selber reingehauen.“

Die Löwen blieben durch den hart umkämpften Derby-Sieg an den Aufstiegsplätzen dran. Das freute auch Matchwinner Mölders: „Wir sind froh, dass wir den Bock wieder umstoßen konnten.“ (Simon Jacob)

