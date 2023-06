„Keine Starallüren“ - Ex-Löwe Mölders begeistert Schmeiser beim TSV Landsberg

Von: Simon Jacob

Sascha Mölders begeistert in seiner ersten Saison als Spielertrainer des TSV Landsberg © Michael Sigl/IMAGO

Als Spielertrainer des TSV Landsberg erzielte Sascha Mölders in der Bayernliga Süd 25 Tore. Der ehemalige Sechziger überzeugte aber nicht nur sportlich.

München/Landsberg - Drei Punkte fehlten dem TSV Landsberg am Ende der abgelaufenen Bayernliga-Saison zu Tabellenplatz zwei, der dem Klub für die Regionalliga-Relegation gerreicht hätte. Knapp verpasste Sascha Mölders in seinem ersten Anlauf als Spielertrainer das Saisonziel „Aufstieg“. Von einer „Spielzeit zum Vergessen“ kann dennoch keine Rede sein. Mit 25 Toren und neun Vorlagen dominierte der 38-Jährige die Bayernliga Süd. Treffsicherer zeigte sich nur Julian Kania vom TSV Schwaben Augsburg (26 Tore).

In Landsberg hinterließ der Ex-Löwe aber nicht nur sportlich Eindruck. Sein ehemaliger Spieler, Sebastian Schmeiser, beschreibt Mölders als super netten Typen und sehr guten Trainer: „Seine Beziehung zur Mannschaft war sehr entspannt und stets harmonisch. Da gab es nie ein Gefälle zwischen ihm und dem Rest des Teams, keinerlei Differenzen und keine Starallüren.”

TSV Landsberg: Mölders versucht „mit jeder Faser seines Körpers ein Fußballspiel zu gewinnen“

Schmeiser wechselte in der Sommerpause vom TSV Landsberg zum FC Eichenau und schlüpft dort ab kommender Saison selbst in die Rolle des Spielertrainers. Mölders nimmt er sich hierfür als Vorbild: „Ich hoffe, dass ich in Eichenau ein bisschen was von dem einbringen kann, was Sascha in Landsberg aufs Feld gebracht hat.”

Aber auch auf menschlicher Ebene kann sich jeder angehende Trainer etwas von Mölders abschauen. „Sascha ist ein ganz normaler, umgänglicher Mensch, mit dem man auch einfach mal auf ein Bierchen zusammensitzt und plaudert”, sagt Schmeiser. In einem Punkt hebt sich der bullige Angreifer aber doch ab: „Der Mölders will mit jeder Faser seines Körpers ein Fußballspiel gewinnen. Ich finde es bewundernswert, wie er auch in der Bayernliga wirklich alles gegeben hat. Und das hat er dadurch auch in die Mannschaft transportiert.” (Simon Jacob)