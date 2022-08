Mölders-Wiedersehen LIVE: Ex-1860-Kapitän trifft auf die kleinen Löwen

Von: Moritz Bletzinger

Trifft in der Bayernliga auf den TSV 1860 II: Sascha Mölders. © Frank Hoermann/Imago

Highlight in Gilching: Der TSV 1860 II empfängt den TSV Landsberg. Das heißt: Sascha Mölders ist zu Gast. Wir begleiten sein Wiedersehen mit den Löwen im Liveticker.

Gilching - Eine ganz besondere Bayernliga-Partie steigt am Freitag um 19.30 Uhr in der GIlchinger Kies-Arena. Der TSV Landsberg ist zu Gast, Hausherren sind die kleinen Löwen. Der TSV 1860 II empfängt also den Tabellenführer um seinen spielenden Co-Trainer Sascha Mölders. Netzt der Kultstürmer gegen seinen Ex-Verein? Schlägt die Mannschaft von Frank Schmöller den Favoriten? Wir erfahren es im Liveticker, den wir vor Ort für euch schreiben.

TSV 1860 II gegen TSV 1882 Landsberg im Liveticker: Löwen erwarten viele Fans

Die Löwen erwarten großen Fanandrang, haben das Spiel extra auf Freitag vorverlegt. „Wir möchten möglichst vielen Fans die Möglichkeit geben, Sascha zu sehen“, erklärte Coach Schmöller. Und auch der TSV Landsberg wird sicherlich viel Anhang mitbringen, von der Kreisstadt sind es gerade einmal dreißig Autominuten nach Gilching.

Sportlich stehen beide Teams gut da. Der TSV 1860 München II ging in dieser Saison noch nicht einmal als Verlierer vom Platz, musste nur einmal drei Punkte über den grünen Tisch abgeben. Noch besser sieht die Lage beim TSV Landsberg aus: Mit 19 Punkten aus acht Spielen steht das Team von Trainer Hutterer auf dem ersten Platz. Ohne den Punktabzug gegen die kleinen Löwen ginge es heute sogar um die Tabellenspitze.

TSV 1860 München II trifft auf Sascha Mölders: Kultstürmer zeigt sich treffsicher in der Bayernliga

Besonderes Augenmerk liegt natürlich auf Sascha Mölders. Die ehemalige „Wampe von Giesing“ hat das Toreschießen am Lech nicht verlernt. Mit bereits zehn Toren ist der ehemalige Löwen-Kapitän aktuell der gefährlichste Angreifer der Liga.

Der TSV 1860 München II bekam zu Beginn der Spielzeit regelmäßig große Unterstützung von der Profimannschaft. Das hat sich aber mittlerweile etwas geändert. Die Rekonvaleszenten Marius Willsch und Fabian Greilinger haben genug Spielpraxis gesammelt. Und am heutigen Freitag ist die Köllner-Truppe bereits auf dem Weg nach Köln. (moe)