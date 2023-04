TSV 1860: Trainer, Kader, Budget, Stadion, Binnenklima – Ran an die To-do-Liste!

Von: Uli Kellner

Den Stift hat er schon mal in der Hand: Doch wann unterschreibt Jacobacci den von 1860 vorgelegten Vertrag? © Imago

Die Löwen haben ihre letzten Ziele verspielt und können sich ab sofort ihren Hausaufgaben widmen – das sind einige!

München – Ganz oben auf der blauen To-do-Liste sollten die folgenden Punkte stehen: Jacobacci-Zukunft in trockene Tücher packen, Verträge mit Wörl & Co. verlängern, Mieterhöhung fürs Grünwalder Stadion abmildern, Geld für eine Etataufstockung auftreiben und das frostige Verhältnis zur Investorenseite auftauen. Aber der Reihe nach.

Trainer-Zukunft

Das Vertragsangebot der Löwen liegt auf dem Tisch – es liegt nun an Maurizio Jacobacci, es anzunehmen. Knackpunkt war zuletzt weniger die Höhe des Gehalts: Der Köllner-Nachfolger, der 1860 bisher sehr entgegengekommen ist (vierstelliger Basisbetrag), bezöge künftig ein marktübliches Drittligagehalt, zunächst für eine weitere Saison. Was dem ehrgeizigen Italiener im Zweifel aber noch wichtiger ist: Dass das Team für die neue Saison mit einer Reihe gestandener Profis verstärkt wird. In seinen Vorstellungen sollten die Zweitliganiveau haben. Mehr dazu beim Punkt …

Budget 2023/24

Ende nächster Woche dürfte den Löwen ein Brief aus Frankfurt ins Haus flattern. Erwarteter Inhalt ist die Spielerlaubnis des DFB für eine weitere Drittligasaison – wie bei der überschuldeten 1860-KGaA üblich, gibt’s die seit Jahren nur mit Auflagen. Keine Aufregung wert ist auch die Etathöhe, mit der die Geschäftsführer planen: über den Daumen gepeilte 4,5 Millionen Euro. Ein üblicher Ausgangswert zu diesem Zeitpunkt der Planung. Den finanziellen Spielraum zu erhöhen (auch für die von Jacobacci geforderten Verstärkungen), ist Sache der Gesellschafter, die momentan allerdings nicht den Eindruck machen, in einem allzu engen Austausch zu stehen. Mehr dazu bei Punkt . . .

Frieden schaffen

Für Otto Steiner, 59, den früheren Aufsichtsratschef, ist der Fall klar. In der SZ sagte er: „Ismaik müsste seine Anteile verkaufen, und nicht warten, bis 50+1 möglicherweise irgendwann fällt. Es wird kein Minderheitsgesellschafter einsteigen. Kein Mensch wird in diesen Verein investieren, solange die Konstellation so ist wie sie ist. Es ginge also nur über einen Verkauf seiner Anteile.“ Doch ist es realistisch, dass Hasan Ismaik nach zwölf Jahren Platz macht für einen „dialogfähigen Investor“ (Steiner)? Rechnen sollte man nicht damit. Schaden würde es daher nicht, wenn der eine auf den anderen Gesellschafter zuginge – oder umgekehrt. Klar ist: Ziehen beide am Strang wie bisher, nämlich von beiden Seiten, ist bei keinem wichtigen Thema mit Fortschritten zu rechnen, auch nicht beim nächsten …

Stadionfrage

Ob die Stadt den Löwen in der Stadionfrage entgegenkommt, hängt auch davon ab, wie geschlossen der Verein nach außen auftritt. Zuletzt klang es so, als könnte Bewegung in die Frage nach der Zuschauerobergrenze kommen. Ohne eine Aufstockung auf mehr als 18 105 Plätze wäre ein Ausbau für 77 Mio. Euro sinnlos. Kurzfristig hilfreich wäre auch, dass die Stadt den Löwen bei den Mietkosten entgegenkommt. Das Thema wurde jüngst vom Sportausschuss in die Vollversammlung verlegt, die am Mittwoch, 26. April, zusammenkommt. Die aktuelle Frage: Könnte ein Verzicht auf die MVG-Zwangsgebühr der Ausweg sein, wenn schon die Nebenkosten so massiv steigen? Es geht um eine Viertelmillion Euro, die entfallen könnten, wenn das Plenum zur Einsicht gelangt, dass ab Mai ohnehin die meisten Stadionbesucher Inhaber eines 49-Euro-Tickets sein werden.

Spielerverträge

All diese Punkte – die Trainer- und Budgetfrage, die Außenwirkung und die sportliche Perspektive – haben natürlich auch Einfluss darauf, ob die Löwen begehrte Spieler zum Weitermachen bewegen können. Bei Deichmann, Wörl und Boyamba laufen die Verträge aus, bei Morgalla (gebunden bis 2026) stehen bekanntlich höherklassige Clubs in der Schlange. Den Besten zu verkaufen, wäre kein gutes Signal, ist aber womöglich die einzige Chance, jene „Luft zum Atmen“ zu bekommen, die das Unternehmen 1860 braucht, um sich auch nächstes Jahr wieder mit den besseren Clubs der Liga messen zu können. (Uli Kellner)