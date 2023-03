MSV Duisburg - TSV 1860 München im Live-Ticker: Beenden die Löwen heute ihren Negativlauf?

Von: Antonio José Riether

Bei Maurizio Jacobaccis erstem Spiel setzte es eine Niederlage gegen Viktoria Köln. Folgt die Kehrtwende in Duisburg? © Ulrich Wagner/Lackovic/imago

Keines der sechs Rückrundenspiele konnte der TSV 1860 München für sich entscheiden. Beim Auswärtsspiel in Duisburg hoffen die Löwen nun auf die Wende.

26. Spieltag der 3. Liga : TSV 1860 München gastiert am Samstag beim MSV Duisburg

: gastiert am Samstag beim Die Löwen stecken in der Krise: Beim Debüt von Neucoach Maurizio Jacobacci gab es die nächste Pleite.

gab es die nächste Pleite. Nun steht das Auswärtsspiel in Duisburg an: Kann der TSV 1860 heute den Negativlauf stoppen ?

? Anpfiff ist um 14 Uhr: Der Ticker zum Traditionsduell wird laufend aktualisiert.

München – Kann sich der TSV 1860 München aus dem aktuellen Tief befreien? Seit sechs Spielen konnten die Münchner nicht mehr gewinnen, mit zwei Punkten stehen die Löwen auf dem letzten Platz der Rückrundentabelle. Bei der 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Viktoria Köln gab immerhin der neue Coach Maurizio Jacobacci seinen Einstand. Er will mit dem TSV 1860 wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen. Doch dafür muss gepunktet werden, beim Auswärtsspiel in Duisburg könnte man damit beginnen.

TSV 1860 München im Live-Ticker: Kriselnde Löwen beim MSV Duisburg gefordert

Beim MSV läuft es jedoch zurzeit besser, die Mannschaft von Torsten Ziegner verlor nur eines der letzten fünf Spiele und gewann dabei zweimal. Zuletzt gelang den Zebras ein 3:2-Sieg beim Aufsteiger VfB Oldenburg. Tabellarisch liegt der MSV mit seinen 33 Punkten zwei Zähler hinter dem TSV 1860 München, der dank seiner guten Hinrunde nicht im Abstiegskampf steckt.

Sollte die schlechte Form bestehen bleiben, droht den Löwen womöglich ein tabellarischer Absturz. Neu-Trainer Jacobacci sieht bereits nach kurzer Zeit eine Entwicklung, dennoch weiß er, worauf es wirklich ankommt. „Wichtig wäre aber, Punkte zu holen und als Team ein gutes Resultat zu erreichen. Nur so kommen wir aus der Negativspirale heraus“, sagte der in der Schweiz geborene Italiener bei der Pressekonferenz vor der Partie.

Neuer TSV-1860-Coach Jacibacci: „Nur gemeinschaftlich können wir erfolgreich sein“

Der 60-Jährige gab eine klare Marschroute für die restliche Saison vor und wünscht sich, „dass die Spieler begriffen haben, dass es nur miteinander geht“. Sein Appell richtete sich auch an die Spieler aus der zweiten Reihe. „Auch sie müssen bereit sein, alles zu bringen, wenn sie von der Bank kommen. Nur gemeinschaftlich können wir erfolgreich sein“, meinte der Coach des Drittligisten. Ob die Akteure den Aufruf Jacobaccis verinnerlicht haben, wird sich spätestens in Duisburg auf dem Platz zeigen. (ajr)