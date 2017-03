Bierofka: Flüchtling Awata als Vorbild für die Mannschaft

TSV 1860 München II - Tolle Geschichte am Rande des Sieges der kleinen Löwen in Memmingen. Mohamad Awata hat sein Debüt im Regionalliga-Team gefeiert. Der 23-Jährige Syrer begeistert Trainer Daniel Bierofka.

Es lief die 70. Minute, noch stand es 0:0 in Memmingen als Daniel Bierofka einen besonderen Wechsel vorbereitete: Mohamad Awata feierte sein Pflichtspiel-Debüt für den TSV 1860 II. Der 23-Jährige kommt aus Syrien und musste seine Heimat wegen des anhaltenden Bürgerkriegs verlassen.

Der Mittelfeldspieler zeigte in den 20 Minuten gute Ansätze und durfte sich mit seinen Kollegen am Ende über einen glücklichen 1:0-Sieg und den Sprung auf Rang zwei freuen. "Er ist seit neun Monaten bei uns, trainiert wie ein Verrückter", hat Bierofka im Vorfeld der Partie über den ehemaligen Nationalspieler gesagt. "Mohamad hat eine schwere Zeit hinter sich, hat im Krieg Familienmitglieder verloren. Er gibt alles für seinen Traum."

Dem 38-Jährigen imponiert vor allem die Motivation Awatas. Für Bierofka taugt der Syrer sogar zum Vorbild für seine Mitspieler: "Er ist gut für die Mannschaft, weil sie sieht, was man mit Willen alles erreichen kann." Auf den Willen der Junglöwen wird es auch am kommenden Wochenende ankommen. Dann müssen die kleinen Löwen "auswärts" im Derby gegen den FC Bayern II (Fussball Vorort berichtet im Live-Ticker) im Grünwalder Stadion antreten. "Wir sind nur Außenseiter", sagt Bierofka, obwohl seine Mannschaft die Roten nach dem Sieg am Wochenende überholen konnte. Wenn es gegen den Erzrivale geht, wird er sein Team nicht extra motivieren müssen. Und wenn es dann während der Partie doch nicht so läuft, hat er immer noch Awata als möglichen Joker in der Hinterhand.

