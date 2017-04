Nach Anschlag auf BVB-Bus: Sechzig will gelassen bleiben

Auf der Geschäftsstelle des TSV 1860 will man Ruhe bewahren.

München – 1860 sieht nach den Anschlägen in Dortmund aktuell keinen Grund, etwas am bereits bestehenden Sicherheitskonzept des Klubs zu ändern.

Zweitligist TSV 1860 München sieht nach den Anschlägen auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund am Dienstagabend nach aktuellem Stand der Dinge keinen verstärkten Handlungsbedarf für sich selbst. „Nach aktuellen Erkenntnissen ändert sich für uns derzeit nichts“, sagte ein Sprecher des Klubs gegenüber unserer Online-Redaktion.

In Hinblick auf das Heimspiel der Löwen gegen den SV Sandhausen am Sonntag will man im Klub gelassen bleiben und vertraut „wie gewohnt auf das Sicherheitskonzept der Allianz Arena“.

#FussballFamilie - „Alle müssen zusammenstehen“

1860 war am Dienstag einer von zahlreichen Vereinen aus dem deutschen Profifußball, der seine Anteilnahme gegenüber dem BVB via Twitter ausdrückte. „Beste Genesungsgrüße aus #München! Wir sind in Gedanken bei Marc Bartra und den Freunden vom BVB“, heißt es dort. Garniert wurde die Kurznachricht mit dem Hashtag „#FussballFamilie“.

„Bei solchen Ereignissen spielen Dinge wie Vereinszugehörigkeit oder Rivalität keine Rolle“, so der Sprecher weiter, der abschließend anfügte: „Da ist klar: Alle müssen zusammenstehen!“

Ob die Vorfälle von Dortmund am Dienstagmorgen von Trainer Vitor Pereira oder den Profis im Mannschaftstraining thematisiert wurden, ist nicht bekannt.

tlo