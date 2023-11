„Die Nachfrage war enorm“ – FC Pipinsried gegen TSV 1860 live im Free-TV und Stream

Von: Boris Manz

Der BR übertragt das Spiel zwischen dem FC Pipinsried und dem TSV 1860 München im Free-TV und im Stream. © Imago/foto2press(groß)/Ulrich Wagner(klein)

Im Toto-Pokal trifft der FC Pipinsried auf den TSV 1860 München. Aufgrund des Interesses übertragt der BR das Spiel live im TV und Stream.

Pipinsried – Es soll das nächste Traumspiel des FC Pipinsried werden. Im Toto-Pokal trifft der Bayernligist auf den TSV 1860 München. Bereits im Vorfeld ist klar: Es wird kein gewöhnliches Pokalspiel. Bereits vor dem eigentlichen Ticketverkauf war das Kartenkontingent restlos ausverkauft. Das Spiel können dennoch alle Anhänger des FCP oder der Löwen mitverfolgen. Der BR zeigt das Viertelfinale live im TV und Stream.

Fans des TSV 1860 München mit großer Ticketanfrage – FC Pipinsried „überwältigt“

Wenn am 18. November die zahlreichen Fans in die Hazrolli-Arena strömen, wird auch ein Team des BR vor Ort sein. „Die Nachfrage war enorm. Pipinsried hätte das Drei- oder Vierfache an Eintrittskarten für das Gastspiel des TSV 1860 München verkaufen können“, erklärte Jürgen Faltenbacher, Schatzmeister des BFV, in der entsprechenden Mitteilung des Verbandes.

So ein Spiel lässt sich auch der BR nicht entgehen. Kurios: Aufgrund des vollen Programms im Bayerischen Fernsehen wird die Partie erst um 13:42 Uhr angepfiffen. Vor dem Spiel und in der Halbzeitpause zeigt der Sender den Ski-Weltcup.

Das große Interesse am Spiel überraschte auch den Bayernligisten im Vorfeld. In seiner Story auf Instagram schrieb der Verein bereits Mitte Oktober, er sei „überwältigt von der großen Nachfrage“. Speziell die Löwen-Fans rissen dem FCP die Karten förmlich aus der Hand. Vor dem Start des Vorverkaufs war das Spiel bereits ausverkauft.

Geldsegen für die Löwen? TSV 1860 will zurück in den DFB-Pokal

„Ihr seid der Wahnsinn“, kommentierte der FC Pipinsried auf Instagram. Für die Anhänger des TSV 1860 hat das Spiel derweil eine ganz besondere Note. Im selben Stadion krönten sich die Löwen zum Meister der Regionalliga Bayern. Damals organisierte der Verein sogar eine Naturtribüne. Diese wird es heuer zwar nicht geben, aber immerhin können die Fans die „zweite Auflage des Spiel des Lebens“ jetzt im Free-TV verfolgen.

Sportlich hat der FCP wohl allenfalls Außenseiterchancen, doch im Toto-Pokal ließ der Bayernligist zweimal aufhorchen. Gegen den FC Memmingen (2:1) und Wacker Burghausen (8:7. n. E.) feierte die Mannschaft von Martin Weng zwei Achtungserfolge. Der TSV 1860 München erreichte durch Kantersiege gegen Stockheim, Aindling und Hain das Viertelfinale.

Das klare Ziel der Löwen dürfte die sichere Qualifikation für den DFB-Pokal sein. In dieser Saison war der TSV 1860 erstmals seit 2019 nicht für die erste Runde qualifiziert. Im vergangenen Jahr scheiterten die Sechziger im Viertelfinale am späteren Pokalsieger, FV Illertissen. Das wollen die Verantwortlichen in diesem Jahr sicherlich vermeiden. Allein der Antritt im DFB-Pokal bringt den Vereinen über 200.000€. (btfm)