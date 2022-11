3. Liga mit 22 Teams? Fünf Absteiger? – Regionalligisten fordern Mega-Reform

19 Regionalliga-Vertreter aus Deutschland streben eine Reform der 3. Liga an. Jetzt hat die Arbeitsgruppe ihre Ideen veröffentlicht.

Leipzig/München – Die Aufstiegsregelung von der Regionalliga in die 3. Liga ist schon lange ein heiß diskutiertes Thema. Aktuell steigen die Meister aus den Regionalligen Südwest und West direkt in die dritthöchste deutsche Spielklasse auf. In den anderen drei Staffeln wird „rotiert“, d.h. zwei der drei Erstplatzierten der anderen drei Regionalligen (Bayern, Nord und Nordost) spielen jedes Jahr via Relegation den fehlenden vierten Aufsteiger aus. Nur ein Klub geht direkt hoch.

Deshalb haben sich Vertreter aus 19 Klubs der Regionalligen Bayern, Nord und Nordost vergangenen Donnerstag in Leipzig getroffen, um einen Vorschlag auszuarbeiten, wie das System angepasst und fairer gemacht werden kann. Diesen Lösungsansatz wurde am Mittwoch dem Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) präsentiert.

Regionalligisten schlagen Reform für Aufstieg aus der Regionalliga vor: 3. Liga ab 2024/2025 mit 22 Teams?

Im neuen Konzept soll die Zahl der Drittliga-Absteiger auf fünf aufgestockt werden, damit sich alle Meister der fünf Regionalligen direkt für die 3. Liga qualifizieren. Dafür müsste die 3. Liga dann allerdings auf 22 Teams aufgestockt werden.

Das konkrete Modell sieht vor, dass in der Spielzeit 2023/2024 nur drei statt vier Teams absteigen. Dadurch, dass es dann ab der kommenden Saison fünf Aufsteiger gäbe, hätte man automatisch ab der Saison 2024/2025 eine 3. Liga mit 22 Mannschaften. Am Ende der Spielzeit würden folglich in der Zukunft fünf Klubs ab- und fünf Klubs aufsteigen.

Fünf Abstiegsplätze ab Saison 2024/2025 – stimmt die 3. Liga diesem Vorschlag zu?

Darüber hinaus erhoffen sich die Regionalligisten einen Zuschuss der DFL in Höhe von fünf Millionen Euro für die 3. Liga, um der Minderung der TV-Gelder durch die größere Streuung entgegenzuwirken. Das Ziel dahinter ist, dass man mit der neuen Regelung keinem Drittligisten Geld wegnehmen will. Unsicher ist, was die 3. Liga von diesem Vorschlag hält. Bereits 2018 kam es zu einer Reform der Aufstiegsregelung – damals stimmte der DFB einem vierten Abstiegsplatz zu. Die Vorgabe allerdings war, dass die Landesverbände eine Lösung für eine viergleisige Regionalliga finden sollen. Bis jetzt ist in dieser Richtung nichts passiert – im Gegenteil, die Regionalligisten wollen sogar bei ihrer neuen Idee einen Platz mehr als bisher.

Ein weiteres Problem könnte der ohnehin schon dicht getaktete Spielplan der 3. Liga darstellen. Durch 38 Spieltage, den Toto- und teilweise DFB-Pokal haben die Drittligisten ein volles Programm. Vier zusätzliche Spieltage würde für die Spieler eine noch höhere Belastung bedeuten.

NOFV spricht von „gutem Vorschlag“ – Gespräche bis Mai 2023

Der NOFV hingegen ist positiv gestimmt. Gegenüber dem MDR spricht Präsident Hermann Winkler von einem „gutem Vorschlag, der auch relativ einfach umzusetzen sei.“ Trotzdem müssen DFB und DFL natürlich überzeugt werden. Die Gespräche mit den Verbänden sollen bis Mai 2023 abgeschlossen sein. Wichtig dabei ist „den zeitlichen Druck herauszunehmen, dafür aber den inhaltlichen hochzuhalten“, so Jenas Geschäftsführer Chris Förster gegenüber der Bild.

Ob das System der Aufstockung der 3. Liga und der Abstiegsplätze, um allen Regionalligen einen sicheren Aufsteiger zu geben, durchgesetzt wird, steht also noch in den Sternen. Ob es dann letztendlich zu einer Aufstockung der dritten Liga kommt, ist noch fraglich. Denn dafür müsste der DFB und die DFL dem Vorschlag zustimmen. (Thomas Jank)