Die neuen Führungs-Löwen: Darum sind sie geblieben

Sascha Mölders (32), Jan Mauersberger (32) und Timo Gebhart (28) sollen den neuen TSV 1860 führen und zu einer guten Regionalliga-Saison verhelfen.

Sascha Mölders (32), Jan Mauersberger (32) und Timo Gebhart (28) – Trainer Daniel Bierofka setzt darauf, dass diese reife Achse seinen Youngstern Halt und Orientierung gibt: „Ich erwarte mir, dass sie speziell in kritischen Situationen Verantwortung übernehmen und vorangehen!“ Genau diese Anforderung ist auch ein Grund, warum Mauersberger geblieben ist. „Es ist eine spannende Aufgabe, als erfahrener Spieler eine solche Mannschaft mit zu führen“, sagt der Innenverteidiger.

Für Timo Gebhart, über Stuttgart, Nürnberg, Bukarest und Rostock zurück an die Grünwalder Straße gekommen, spielen auch emotionale Gründe eine Rolle. „Ich habe das Gefühl, hier gebraucht zu werden. Ich liebe den Verein. Er ist meine Heimat, hier habe ich das Fußballspielen erlernt – dafür bin ich dankbar. Ich will zurückgeben, was sie mir damals gegeben haben“, sagt der offensive Part der Achse.

+ Sascha ­Mölders, Jan Mauersberger und Timo Gebhart – ­diese drei sollen das junge Team führen. © sampics / Stefan Matzke Alle drei Spieler spielten schon in großen Arenen – jetzt geht’s auf die Dorfplätze. Und Stürmer Sascha Mölders kann den neuen Spielorten sogar etwas Positives abgewinnen. „Ich bin jetzt 32 Jahre alt und mache das seit 14 Jahren mit, dass ich jede Woche im Hotel bin. Jetzt haben wir Spiele, zu denen wir zwei Stunden mit dem Bus fahren – und ich habe am Wochenende mehr Zeit für meine Kinder.“

Los geht’s in Gebharts Heimat (wir berichten im Live-Ticker). „Ich wohne in Memmingen fünf Minuten vom Fußballplatz entfernt. Ich hätte mehr Karten besorgen müssen als die 20 Stück, die ich bekommen habe“, freut er sich. „Die Fans sind nur ein oder zwei Meter vom Platz entfernt, da wird es schon hitzig!“

Rubriklistenbild: © sampics / Stefan Matzke