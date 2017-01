Neun Testspiele für die kleinen Löwen

TSV 1860 München II - Nach einer bärenstarken Vorrunde feilen die kleinen Löwen wieder an ihrer Form für das Jahr 2017. Trainer Daniel Bierofka hat bis zum Start in Memmingen ein straffes Programm zusammengestellt.

Seit vergangenem Mittwoch schwitzen die Jungs von Daniel Bierofka und Denis Bushuev wieder für die letzten 13 Spiele in der Regionalliga Bayern. Die Ausgangslage für die kleinen Löwen ist hervorragend. Zwar ist die bisher ungeschlagene SpVgg Unterhaching mit 57 Punkten in der Tabelle enteilt, aber das dürfte dem 37-jährigen Ex-Löwen-Profi und seinem Assistenten egal sein. Von der Meisterschaft oder gar dem Aufstieg in die 3. Liga hat an der Grünwalder Straße eh niemand geträumt.

Dafür dürfte sich die U21 ein anderes Ziel gesetzt haben: Den auf Platz zwei stehenden Erzrivalen von der Säbener Straße noch abzufangen. Die Roten haben nur zwei Zähler Vorsprung. Und dafür hat sich Biero ein strammes Programm überlegt: Neben einer Reise ins Trainingslager nach Portugal wurden neun Testspiele vereinbart. Kurz vor dem Rückrundenstart kommt es zu zwei echten Härtetests gegen die Liga-Konkurrenten FC Ingolstadt II und TSV Buchbach.

Die Termine der kleinen Löwen im Überblick

18. Januar: SV Wacker Innsbruck II - TSV 1860 II (in Innsbruck)

21. Januar: TSV 1860 II - TSV Landsberg (Grünwalder Straße)

25. Januar: SV Pullach - TSV 1860 II (in Pullach)

30. Januar: Trainingslager bis zum 6. Februar im Alfamar Beach&Sports Resort in der Algarve

1. Februar: Lusitano Ginasio Clube Moncarapachense (in Moncarapachense)

11. Februar: TSV 1860 II - SB Chiemgau Traunstein (Grünwalder Straße)

15. Februar: FC Unterföhring - TSV 1860 II (in Unterföhring)

18. Februar: TSV 1860 II - SpVgg Hankofen-Hailing (Grünwalder Straße)

24. Februar: FC Ingolstadt II - TSV 1860 II (in Ingolstadt)

28. Februar: TSV Buchbach - TSV 1860 II (in Buchbach)

3. März: Rückrunden-Auftakt beim FC Memmingen

Quelle: fussball-vorort.de