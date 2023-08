„Grandiose Mannschaftsleistung von A bis Z“ – Neuzugang Zwarts schießt Sechzig an die Spitze

Von: Johannes Ohr

Doppelpack beim Drittliga-Debüt: Löwen-Neuzugang Joel Zwarts (Nr. 9). glänzte in Duisburg. Foto: imago © imago

Spätestens in der 86. Minute bekam Joel Zwarts (24) das Grinsen nicht mehr aus seinem Gesicht. Mit ausgebreiteten Armen rannte der Stürmer zur Auswechselbank und ließ sich feiern.

Duisburg/München – Gerade hatte der Stürmer in Duisburg seinen zweiten Treffer des Tages markiert, den TSV 1860 mit einem Doppelpack zu einem – auch in der Art und Weise – überzeugenden 3:0-Auswärtssieg geschossen. Ein Traumeinstand für den Neuzugang von Jahn Regensburg, der ja erst vor gut zwei Wochen nach Giesing wechselte.

„Besser geht es eigentlich nicht. Ich hatte wenig Zeit, die Mannschaft kennenzulernen. Dann im ersten Spiel direkt zwei Tore zu schießen, ist perfekt“, strahlte er im Anschluss beim clubeigenen Sender. Eiskalt im Abschluss, unheimlich fleißig in der Defensivarbeit: Zwarts wurde gegen die Zebras nicht nur wegen seiner zwei Tore zum Matchwinner.

TSV 1860-Neuzugang Joel Zwarts provoziert Fehler beim Gegner, wie beim 1:0 in der 54. Minute

Immer wieder setzte der Niederländer die gegnerischen Innenverteidiger unter Druck, zwang sie so zu Fehlern im Spielaufbau. In der 54. Minute sogar entscheidend: Gut 20 Meter vor dem Tor stibitzte Zwarts die Kugel von Marvin Bakalorz (33), dem sie bei der Ballannahme einen Tick zu weit vom Fuß gesprungen war. Zwarts warf sofort den Turbo an und schob frei vor Keeper Vincent Müller (22) mit seinem starken linken Fuß cool zum 2:0 ein.

„Der Fehler kommt ja nicht von ungefähr“, sagte Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci (60) nach der Partie über die Szene. „Wir haben ihn schlussendlich auch provoziert. Das ist schon wichtig, dass man versteht, dass man auch als Spitze defensive Aufgaben erfüllen muss, damit der Abwehrverbund funktionieren kann.“

TSV 1860 feiert zweiten Sieg in Folge und bleibt erneut ohne Gegentor

Und in der Tat: Sechzig präsentierte sich in Duisburg kompakt, ließ kaum Chancen zu. Nur ein Mal wurde es eng, als Baran Mogultay (19) aus spitzem Winkel den Ball auf den Kasten drosch, Löwen-Torhüter Marco Hiller (26) aber mit einer Glanzparade zur Stelle war (63.).

Folge: Nach dem 2:0 gegen Mannheim in der Vorwoche fuhr Sechzig den zweiten Sieg in Serie ein und blieb erneut ohne Gegentor. Jacobacci bescheinigte seinen Löwen, die durch Manfred Starke (32) in der 32. Minute in Führung gegangen waren, eine „grandiose Mannschaftsleistung von A bis Z“.

Z – wie eben Zwarts! Mit einem Kopfball nach einem Freistoß von Niklas Tarnat (25) machte der Stürmer kurz vor Schluss den Deckel drauf. „Ein super Einstand von ihm“, schwärmte Jacobacci, der sich aber noch mehr über das Ergebnis freute. „Wir sind sehr glücklich heute. 3:0 in Duisburg gewinnt man nicht alle Tage.“

Tabellenführer nach makellosem Saisonstart – Am Dienstag wartet Aufsteiger VfB Lübeck

Nach einem makellosen Saisonstart mit sechs Punkten und 5:0 Toren ist Sechzig nun sogar Tabellenführer – und da werden natürlich Erinnerungen wach an die Vorsaison. Vor einem Jahr starteten die Löwen mit fünf Siegen furios in die Spielzeit und träumten vom Aufstieg in die 2. Bundesliga. Der große Leistungsabfall im Herbst mit nur einem Sieg in 14 Spielen zerstörte dann alle Aufstiegsambitionen.

„Einen besseren Start kann man sich nicht wünschen. Es gilt aber, weiterhin demütig zu bleiben“, sagte Jacobacci und verwies auf die Aufgabe am Dienstag (19.00 Uhr) gegen Aufsteiger VfB Lübeck. „Wir dürfen nicht das, was wir uns in den ersten beiden Spielen aufgebaut haben, wieder hinwerfen!“ (Johannes Ohr)