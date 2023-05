TSV 1860: Wörl wechselt ablösefrei in die 2. Liga – Leihe geplant?

Ich fasse zusammen: ein Vorturner mit einer Pseudoexistenz als Berater, ein diesem die wenigen Statements schreibender Käseblattherausgeber, und im Hintergrund ein sektengleich agierender Blumenhändler. Auf der anderen Seite ein ahnungsloser Finanzier, der blumig spricht, aber letztlich über die Afgabe von den Erstgenannten ohne Mitspracherecht ausgesackelt zu werden nie hinausgekommen ist. Gewürzt mit einem Kaffeetassenhändler, der markige Sprüche klopft, und nur durch Fausthiebe gegen Jahreskartenbesitzer in der Allianz auffällt. Konterkariert von Schalalalasängern, die sich einbilden, der Verein zu sein. Welche Erfolgserwartung sollte man an dieses Konstrukt haben ?

Also wir halten fest: Dauerkartenpreise rauf, keine Perspektive auf einen konkurrenzfähigen Kader, Verein und Gesellschafter zerstritten. Neues Saisonziel wird der Klassenerhalt. Letztes Jahr um diese Zeit war richtige Aufbruchstimmung, jetzt gehts stramm in die 4.Liga... Ich frage mich immer wo das liebe Geld bei 60ig versickert. Kann doch nicht sein, dass 20.000€ im Monat für den Deichmann nicht drin waren und 15.000€ für Wörl? Es fallen doch 8 Spieler raus, da muss doch Kohle da sein!!! Es ist einfach ein Bamberlverein...

Verwunderlich ist es nicht. 1860 schafft es nicht Ruhe in den Verein und das Umfeld zu bekommen. Das Fanlager gespalten, die Oberen zerstritten, die Geschäftsführung ein Schatten dessen was sie sein sollte. Finanzielles Chaos gepaart mit Unvermögen wer möchte da schon bleiben.

Marius Wörl ist ein Spieler mit sehr guten Anlagen und kann es weit bringen daher verwundert der Wechsel nicht, sicher ist er noch jung nur das waren andere vor ihm auch und haben es dennoch gewagt und geschafft. Ich wünsche ihm alles Gute für seine Zukunft.

Er wird seinen Weg machen und 60 wird wie immer im Chaos dahin vegetieren, sich selbst besudeln, Wunden schlagen und diese lecken. Das jammern geht einem auf den Geist. Sie machen die Fehler seit mittlerweile Jahrzehnten und es ändert sich rein gar nichts. So gut die Prognose für Wörl ist so schlecht ist sie für 60 und wenn sich hier nichts grundlegendes ändert wird Marius seine Karriere beenden und 60 noch immer in der 3. Liga wurschteln.