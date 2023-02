TSV 1860 München verliert in Meppen – und beendet unfassbare Negativserie des Tabellenletzten

Von: Antonio José Riether

Auch im zweiten Spiel als Interimstrainer gab es für Günther Gorenzel keinen Sieg. © Werner Scholz/imago

Der TSV 1860 München gastierte nach dem Last-Minute-Remis am Sonntag beim Tabellenletzten SV Meppen. Dabei gab es die nächste Niederlage, der Live-Ticker zum Nachlesen.

22. Spieltag der 3. Liga : TSV 1860 München gastierte am Samstag beim SV Meppen

: gastierte am Samstag beim Im zweiten Spiel nach der Entlassung von Michael Köllner gab es eine 1:2-Pleite.

Die Löwen verpassten es, nach dem Last-Minute-Schock in Oldenburg eine Antwort zu geben.

verpassten es, nach dem Last-Minute-Schock in Oldenburg eine Antwort zu geben. Dieser Live-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 11. Februar, 16.01 Uhr: Auch im zweiten Spiel nach der Entlassung von Michael Köllner bleibt der TSV 1860 München sieglos, ausgerechnet beim Tabellenletzten SV Meppen verloren die Löwen mit 1:2 (1:1). Damit beendeten die Münchner die Horror-Negativserie der Emsländer, die zuvor seit siebzehn Spielen nicht gewinnen konnten.

Erstmeldung vom 11. Februar:

München – Am vergangenen Sonntag erlebte der TSV 1860 eine wahre Achterbahn der Gefühle. Im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Michael Köllner ging es für die Löwen zum Aufsteiger nach Oldenburg, bis zur 90. Minute führte man mit 2:0. Doch in der Schlussminute sowie in der Nachspielzeit fingen sich die Münchner noch zwei Gegentore und gaben den Sieg aus der Hand. Nun geht es für Sechzig erneut nach Niedersachsen, in Meppen soll wieder ein Sieg her.

TSV 1860 München beim SV Meppen im Live-Ticker: Gorenzel wieder auf der Trainerbank

Statt Köllner wird auch beim Auswärtsspiel in Meppen wieder Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel, der derzeit nach einem neuen Coach sucht, als Interimstrainer auf der Bank sitzen. Bei der Pressekonferenz gab er an, noch keinen Nachfolger für Michael Köllner verpflichten zu können, er habe allerdings mit mehreren Kandidaten geredet. Es gäbe eine „Long List“ und eine „Short List“, allerdings hänge die Entscheidung von den finanziellen Rahmenbedingungen ab.

Gegen den Tabellenletzten Meppen sollten die Löwen, die derzeit auf Platz sechs stehen, jedoch trotz der Trainerfrage der Favorit sein. Ein Sieg im Emsland wäre wichtig, um weiterhin Chancen auf den Aufstieg oder mindestens den Relegationsplatz drei zu wahren. Aktuell trennen den TSV fünf Punkte vom dritten Rang, auf dem aktuell die nicht aufstiegsberechtigte Reserve des SC Freiburg steht.

TSV 1860 beim SV Meppen heute live: Philipp Steinhart fehlt im Emsland gelbgesperrt

Gorenzel muss beim Gastspiel in der Hänsch-Arena auf den linken Außenverteidiger Phillipp Steinhart verzichten, der seine Gelbsperre absitzen muss. Wen Gorenzel statt dem Dachauer in die Startelf beordert, ließ der 51-Jährige offen. „Es gibt mehrere Möglichkeiten“, personeller und taktischer Art, meinte er auf der Pressekonferenz, seine Mannschaft könne „Vierer- oder Dreierkette spielen“.

Auch wenn Meppen die vierschwächste Offensive der Liga aufweist, sollten die Sechzger auch in der Defensive aufpassen. Nun können sie zeigen, dass sie ihre Lehren aus dem Oldenburg-Spiel gezogen haben. (ajr)