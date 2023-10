TSV 1860 unterliegt Viktoria Köln: Tore und Highlights im Video

Von: Christoph Wutz

Der TSV 1860 verliert mit neun Mann in Köln. Der Siegtreffer für die Viktoria fällt dabei in letzter Minute. Alle Tore und Highlights im Video.

Köln – Nach zwei Platzverweisen hat der TSV 1860 München einen späten Rückschlag in der 3. Fußball-Liga erlitten. In doppelter Unterzahl mussten sich die Löwen Viktoria Köln mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Besonders bitter für die tapfer kämpfenden Münchner: Kölns Michael Schultz traf erst in der Nachspielzeit (90.+2) zum viel umjubelten Siegtor.

Fassungslos: Die Löwen Tim Rieder (l.) und Jesper Verlaat (r.) nach der 1:2-Niederlage bei Viktoria Köln. © Beautiful Sports / Imago

Hitzige Partie mit vielen Karten: TSV 1860 unterliegt Viktoria Köln

Der Führungstreffer für die Viktoria fiel, nachdem sich Morris Schröter in der ersten Hälfte bei einem langen Ball verschätzt und einen Handelfmeter gegen seine Löwen verursacht hatte. Der frührere Unterhachinger Luca Marseiler nutzte diesen in der 41. Minute zur Führung der Kölner. Im Gegenzug machte Schröter seinen Fehler wieder gut und traf per Dropkick aus dem Sechzehner zum Ausgleich (42.).

Nach hitzigen ersten 45 Minuten mit gleich sieben Gelben Karten drängten die Kölner im zweiten Durchgang auf die erneute Führung. Jedoch ließen sie zunächst drei Großchancen nacheinander aus.

Zwei Platzverweise in der zweiten Halbzeit: Löwen verlieren spät in Köln

Allerdings schwächten sich die Münchner dann selbst. Erst sah Leroy Kwadwo in der 80. Minute wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte, ehe Schröter nur zwei Minuten später ebenfalls vorzeitig das Feld verlassen musste. Der langjährige Zwickauer war nach einem Zweikampf im Kölner Strafraum zu Fall gekommen. Der Unparteiische Timon Schulz wertete Schröters Verhalten allerdings als Schwalbe und zeigte dem Außenbahnspieler dessen zweite Gelbe Karte des Nachmittags.

Gegen dezimierte Münchner schlug dann kurz vor dem Abpfiff Schultz per Kopfball zu, ehe es rund um Schiedsrichter Timon Schulz hitzig wurde. Im darauffolgenden Trubel zeigte der Referee auch TSV-Coach Maurizio Jacobacci Rot. (wuc/dpa)