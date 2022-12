Ex-FCB-Talent bei Dynamo Dresden nur Ersatz: Oliver Batista Meier ein Kandidat für den TSV 1860?

Von: Sebastian Isbaner

Oliver Batista Meier (l.) für die SG Dynamo Dresden in der vierten Runde des Sachsenpokals. © Imago Images / Picture Point

Oliver Batista Meier galt beim FC Bayern einst als großes Talent. Bei Dynamo Dresden kommt der Stürmer nicht zum Zug. Eine Chance für den TSV 1860?

München - Das Transferfenster in der 3. Liga ist bald wieder geöffnet. Der richtige Moment, sich noch einmal für die Rückrunde zu verstärken und an den letzten Stellschrauben zu drehen. Auch für die Münchner Löwen? Zuletzt wurden auch vor allem in der Offensive immer wieder Schwachstellen sichtbar. So schossen die Löwen in den letzten vier Spielen vor der Winterpause nur ein Tor.

Ex-Bayern-Talent Oliver Batista Meier dem TSV 1860 München angeboten?

Eine mögliche Lösung des Tor-Problems könnte von einem Liga-Konkurrenten kommen. Wie „dieblaue24“ berichtet, soll Oliver Batista Meier vom Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden den Löwen angeboten worden sein. Der 21-Jährige kommt bei den Sachsen in dieser Saison lediglich auf vier Kurz-Einsätze und hat bei Trainer Markus Anfang einen schweren Stand.

Batista Meier wechselte 2016 als 15-jähriger Jugendspieler vom FC Kaiserslautern in die bayrische Hauptstadt. Allerdings zum FC Bayern München. Dort schaffte er den Sprung in den Herrenbereich und wuchs bei den Amateuren zum Leistungsträger heran. In der Saison 21/22 kam er in der Regionalliga in 24 Einsätzen auf 22 Torbeteiligungen. Daraufhin folgte der Wechsel zu Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga. Dort lief er im Abstiegsjahr 13 Mal für die Sachsen auf.

Oliver Batista Meier: Drittliga-Meister 2020 mit dem FC Bayern II

Der Gewinner der Fritz-Walter Medaille in Silber (2018) bringt Torgefahr, eine feine Technik und gute Standards mit - alles Punkte, die den Löwen gut zu Gesicht stehen würden. Auch Anfang ist sich der Fähigkeiten des Spielmachers bewusst. „Oli ist ein sehr großes Talent. Aber er muss mal schauen, dass er aus dem Talentstatus herauskommt und sich durchsetzt“, so der Coach der Dresdner über den Flügelspieler.

Ein Angebot haben die Münchner Löwen offenbar noch nicht abgegeben. Die Mannschaft von Michael Köllner befindet sich nach der Schwächephase zum Ende der Hinrunde nur noch auf dem sechsten Tabellenplatz. Im neuen Jahr muss der Klub im Kampf um den Aufstieg in die 2. Liga Gas geben. Batista Meier kennt die Situation: 2020 war er beim FC Bayern II Teil des Teams, das nach einem Lauf in der Rückrunde die Meisterschaft in der 3. Liga gefeiert hat. (Sebastian Isbaner)