Pereira verärgert: „Wir haben Angst zu gewinnen“

München - Nach dem Remis gegen Sandhausen steht der TSV nur noch knapp vor den Abstiegsrängen. Die Löwen waren sich nach dem Spiel einig: Zwei Punkte wurden verschenkt.

Auch gegen den SV Sandhausen reichte es für die Löwen nicht zu drei Punkten. Dabei bestimmte der TSV weitgehend das Geschehen auf dem Spielfeld und ging zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt, kurz vor der Pause, durch Kai Bülow in Führung. Doch in der zweiten Hälfte gaben die Löwen das Spiel aus der Hand und Sandhausen kam in der 82. Minute durch Markus Karl zum Ausgleich. Die Löwenspieler waren nach dem Abpfiff extrem unzufrieden.

Die Reaktionen der Beteiligten

Vitor Pereira (Trainer 1860): „Ich bin weder mit dem Punkt, noch mit dem Spiel zufrieden. Der Gegner hat gut verteidigt in der ersten Halbzeit, wir haben aber auch gut gespielt, nicht überragend, aber gut genug, um auch in Führung zu gehen. Nach den Chancen, die wir uns erarbeitet haben, war es eine verdiente Führung zur Halbzeit. In der zweiten Hälfte hatten wir dann irgendwie Angst in Führung zu sein. Wir haben fast auf den Schlusspfiff gewartet, und wenn man so passiv spielt und nur abwartet, dann passieren solche Fehler, wie bei dem Standard. Wir wollten nach der Halbzeit auf das 2:0 gehen, aber das ist nicht passiert. Das hat mich als Trainer natürlich auch sehr enttäuscht und dann werden wir durch diesen Standard bestraft. Das Ergebnis ist gerecht und wir haben uns die zwei Punkte selbst weggenommen. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr die Punkte im Kopf als das Spiel und das darf nicht passieren. Es wirkt, als haben wir Angst vor dem Gewinnen“

Michael Liendl (1860): „Klar haben wir uns mehr erwartet, wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Ich denke, wir haben das Spiel speziell in der ersten Halbzeit auch im Griff gehabt. In der zweiten Halbzeit sind wir dann zu passiv geworden und haben sie ins Spiel kommen lassen. Wir hatten uns eigentlich in der Halbzeit vorgenommen vorn drauf zu gehen und auf das zweite Tor zu spielen. Aber daran müssen wir arbeiten, wir können nicht, wenn wir 1:0 führen, auf einmal passiv werden. Dafür haben wir erstens zu viel Qualität nach vorne und zweitens machen wir so immer den Gegner stark. Das darf uns nicht passieren. Jetzt wird es natürlich noch enger, die ganze Liga ist brutal eng. Da zählt jeder Sieg, jeder Punkt und da solltest du, wenn du zuhause gegen Sandhausen spielst, drei Punkte mitnehmen. Das haben wir heute versäumt, das ist natürlich sehr enttäuschend. Wir fahren jetzt zum Betzenberg - auch da wollen wir gewinnen, aber das wird ein sehr schweres Spiel.“

Kai Bülow (Torschütze 1860): „Wir haben lange geführt, spät den Ausgleich bekommen, das ist sehr sehr ärgerlich für uns. Wir können mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein. Wir haben nicht bis zum Schluss konzentriert gespielt, in allen Bereichen: Sowohl bei Standards, als auch aus dem Spiel heraus und da müssen wir uns verbessern. Wir sind in der ersten Hälfte ein sehr hohes Tempo gegangen, in der zweiten Hälfte haben wir dann etwas umgestellt, Sandhausen hat auch umgestellt und aus dem System heraus haben wir es dann nicht mehr geschafft vorne anzugreifen. Wir haben es dann nicht mehr geschafft in Ballbesitz zu sein, nachzuschieben und das Feld kompakt zu halten. Es ist sehr eng in der Tabelle und wir sind gut beraten, wenn wir auf uns schauen und zusehen, dass wir schnellstmöglich mehr Punkte holen. Wir hatten auch heute wieder sehr viele Torchancen, die wir in mehr Tore ummünzen müssen. Wenn wir da weitermachen, werden wir uns auch irgendwann dafür belohnen. Es ist letztlich eine Konzentrationsfrage, dass wir unseren Stiefel bis zum Schluss zu Ende spielen und nicht aufhören an unsere Stärken zu glauben.“

Stefan Aigner (1860): „Wir haben gewusst, dass ein 1:0 kein komfortables Ergebnis ist und dass es noch einmal gefährlich werden kann. Leider hat sich das bestätigt. Wir hatten das Spiel sehr lange im Griff, fußballerisch war allerdings viel Luft nach oben und 1:1 zu Hause ist natürlich zu wenig. Ich habe auch wieder eine Chance, wo ich es eigentlich super mache und dann pariert ihn der Torwart noch. Es sind oft Kleinigkeiten, die über Tor oder Nicht-Tor entscheiden und zur Zeit ist es eben dagegen. Es ist jetzt extrem eng in der Tabelle und das wird sich auch bis zum Schluss nicht ändern. Es sind viele Mannschaften mit der gleichen Punktzahl und du brauchst mal wieder einen Dreier, damit du einen Sprung nach vorn machst.

Per Plakat riefen die Löwen nach dem Remis zur Geschlossenheit auf.

Kenan Kocak (Trainer Sandhausen): „Wir haben heute in einer anderen Formation angefangen, wollten das 60er-Spiel erst einmal von unserem Tor fernhalten und uns auf das kompakte Verteidigen konzentrieren. Ich denke, das ist uns in der ersten Halbzeit über weite Strecken sehr sehr gut gelungen, obwohl natürlich ein, zwei Situationen da waren, die wir überstehen mussten. Aber auch das ist nichts Neues gegen 60 München und die Qualität, die sie in der Mannschaft haben. In der zweiten Halbzeit hat sich meine Mannschaft den Punkt dann, denke ich, verdient, denn sie hat eine sehr gute Mentalität gezeigt, war sehr präsent, hat spielerische Lösungen gesucht und wurde mutiger. Wir sind sehr glücklich über den Punkt. Wir wollten vor dem Spiel den Abstand zu 60 halten, das ist uns gelungen und jetzt konzentrieren wir uns auf den Endspurt. 60 München wünsche ich für die Zukunft alles Gute.“

