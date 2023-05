Peter Lettenbauer LIVE: 10 Tore in einem Spiel - folgt jetzt der Aufstieg mit dem TSV 1860 III?

Von: Robin Hieke

Peter Lettenbauer vom TSV 1860 III erzielte am vergangenen Wochenende zehn Tore in einem Spiel. © FuPa/S.Hecken

Zehn Tore in einer Partie? Geht! Peter Lettenbauer hat es gegen den FC Anadolu II gezeigt. Wir sprechen am Freitag mit dem Torjäger im Live-Interview.

München – Die irre Quote von Peter Lettenbauer: 23 Spiele, 31 Tore und 16 Assists lautet seine Bilanz für die dritte Mannschaft des TSV 1860 in dieser Saison. Demnach dürften einige Vereine auf den Stürmer aufmerksam geworden sein.

Die Löwen-Profis wären froh, wenn sie einen Goalgetter mit so einer Statistik in der 3. Liga in ihren Reihen hätten. Treffsicherster Schütze in der 1. Mannschaft ist Finn Lakenmacher, der bis zum 36. Spieltag sieben Tore erzielt und fünf Treffer seiner Kollegen aufgelegt hat. Kein Vergleich zu Lettenbauer, dem am letzten Spieltag beim 14:0-Heimsieg gegen den FC Anadolu II zehn Treffer gelangen.

Peter Lettenbauer LIVE: Wie bereitet sich der Torjäger auf das Tospiel gegen den FC Bosna vor?

Damit hat sich der 28-Jährige nicht nur an die Spitze der Torjägerliste geschossen und darf von 15 Kisten ERDINGER Weißbier als bester Torjäger aller Münchner Kreisklassen träumen. Er kämpft mit der dritten Mannschaft auch noch um den Aufstieg in die Kreisliga. Am kommenden Sonntag steigt das Topspiel um die Meisterschaft. Die Löwen reisen zum Tabellenführer FC Bosna. Der Sieger der Partie steigt voraussichtlich direkt auf, dem Verlierer blüht die Relegation.

Am Freitag sprechen wir ab 14 Uhr auf unserer Facebook- und YouTube-Seite im Live-Interview mit Peter Lettenbauer über sein Zehn-Tore-Spiel vom vergangenen Wochenende und seine weitere Karriereplanung. Außerdem wird das kommende Aufstiegsspiel gegen den FC Bosna ein Thema sein. (Robin Hieke)