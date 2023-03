TSV 1860 fängt sich gegen furiose Dortmunder eine derbe Klatsche

Von: Stefan Schmid

Teilen

Enttäuschung bei Joseph Boyamba nach der verdienten Löwen-Niederlage gegen Dortmund II. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Der TSV 1860 München kassiert gegen Borussia Dortmund II eine 1:4-Klatsche im Grünwalder Stadion. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Update vom 26. März, 11.55 Uhr: Die Aufstellung der Löwen ist da und damit das Geheimnis um den Ersatz für Leandro Morgalla gelüftet. Für den U19-Nationalspieler läuft Niklas Lang auf. Sein erster Einsatz von Beginn seit dem Hinspiel gegen den BVB II.

Die Aufstellung der Löwen ist da und damit das Geheimnis um den Ersatz für Leandro Morgalla gelüftet. Für den U19-Nationalspieler läuft Niklas Lang auf. Sein erster Einsatz von Beginn seit dem Hinspiel gegen den BVB II.

TSV 1860 gegen BVB II im Live-Ticker: Löwen wollen Sieges-Serie starten

Erstmeldung vom 26. März, 11.15 Uhr: München - Vergangenes Wochenende gelang den Löwen gegen Erzgebirge Aue der erste Sieg unter Trainer Maurizio Jacobacci, doch dabei will es der Löwen-Dompteur nicht belassen. Daheim im Grünwalder Stadion peilt Jacobacci den zweiten Dreier in Folge an und will so eine Serie starten.

Personell sind bei den Löwen fast alle an Bord, einzig Leandro Morgalla fehlt neben den Langzeitverletzten Erik Tallig und Tim Rieder. Morgalla ist für die U19-Nationalmannschaft abgestellt, die sich beim EM-Qualifikationsturnier in Bremen mit Belgien, Italien und Slowenien misst.

Jesper Verlaat muss heute auf seinen gewohnten Nebenmann Leandro Morgalla verzichten. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

TSV 1860 gegen BVB II im Live-Ticker: Wer ersetzt Morgalla?

Fest steht: Nachwuchsnationalspieler Morgalla reißt ein Loch in Abwehrkette der Löwen, denn mit 24-Einsätzen in der 3. Liga gehört der 18-Jährige zu den Leistungsträgern beim 1860 München. Da auf der zweiten Innenverteidigerposition Jesper Verlaat gesetzt sein sollte, wird die Entscheidung über die Vertretung Morgallas zwischen Semi Belkahia und Niklas Lang fallen.

Belkahia durfte sich letztmals gegen den MSV Duisburg (2:2) von Beginn an beweisen und wurde prompt als einer der Hauptschuldigen an der unglücklichen Niederlage ausgemacht. Lang hingegen durfte in dieser Saison erst ein einziges Mal über 90 Minuten ran, da aber ausgerechnet im Hinspiel (1:1) gegen den heutigen Gegner Borussia Dortmund II.

TSV 1860 empfängt BVB II: Keine Angst vor Bundesliga-Verstärkungen

Bei der „Zweiten“ des BVB steht aufgrund der Länderspielpause in den Bundesligen die Möglichkeit im Raum, sich mit Spielern aus dem Kader von Edin Terzić zu verstärken. Bereits am 26. Spieltag durfte Thomas Meunier nach längerer Verletzungspause gegen Dynamo Dresden für Borussia II auflaufen. Wenig erfolgreich, denn die Schwarz-Gelben verloren mit 1:3.

Unnötig viele Gedanken daran will Jacobacci ohnehin nicht verschwenden. „Ich mache mir darüber keine Gedanken, weil ich es ohnehin nicht beeinflussen kann. Vielmehr ist entscheidend, was meine Mannschaft umsetzen kann, wie wir uns offensiv und defensiv präsentieren“, fokussiert sich dieser lieber auf seine Mannschaft. (sch)