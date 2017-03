Live-Ticker: Pereira-PK vor dem Derby gegen Würzburg

München - Am Freitag empfängt der TSV 1860 in der Arena die Würzburger Kickers. Heute stellt sich Löwen-Dompteur Vitor Pereira um 13 Uhr den Fragen der Presse.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von der Pressekonferenz des TSV 1860 München vor dem Heimspiel gegen den Aufsteiger Würzburger Kickers. Um 13 Uhr an diesem Donnerstag erwarten wir Cheftrainer Vitor Pereira im Pressestüberl an der Grünwalder Straße. Das oberbayerisch-fränkische Derby steigt am Freitagabend in der Allianz Arena.

Das Duell zwischen den Löwen und den Kickers ist richtungsweisend für beide Teams. Die Leistungskurve der Löwen steigt an, doch zuletzt fehlten die Punkte. Die Franken hingegen sind in der Rückrunde noch sieglos, sind in der Tabelle mittlerweile auf Rang 12 abgerutscht.