Von: Moritz Bletzinger

Geht Türkgücü zu Boden, hebt 1860 ab. © kolbert-press/Ulrich Gamel/Imago

Türkgücü München ist raus! Der Verein zieht sich vom Spielbetrieb der 3. Liga zurück. Die Tabelle steht auf dem Kopf, der TSV 1860 rückt vor.

Update vom 24. März: Es ist tatsächlich passiert: Türkgücü München stellt den Spielbetrieb ein! Mit großen Folgen für die ganze Liga. Alle Rechenspielchen sind jetzt Realität. 1860 München rückt auf drei Punkte an den Relegationsplatz heran. Die Tabelle ohne Türkgücü:

Tabelle ohne Türkgücü München: TSV 1860 profitiert und ist zurück im Aufstiegsrennen der 3. Liga

Neue Realität in der 3. Liga: Die Tabelle ohne Türkgücü München. © FuPa

Unser Text vom 23. März: München - Die 3. Liga blickt nach München: Bei Türkgücü werden noch in dieser Woche Fakten geschaffen. Meldet der Verein ab? Oder kann er den Spielbetrieb noch aufrechterhalten? Auch für andere Klubs hängt daran viel.

Bricht Türkgücü München vor dem 16. April weg, würde das die Tabelle auf den Kopf stellen. Alle Spiele der Münchner wären raus aus der Wertung. Für den TSV 1860 wäre es ein Glücksfall: Sie könnten ein Remis und eine Niederlage streichen. Während die Löwen bei einer Bereinigung also nur einen Zähler abgeben müssten, sieht das bei fast allen Teams der oberen Tabellenhälfte anders aus.

Türkgücü-Insolvenz: Abmeldung? TSV 1860 würde in der Tabelle extrem profitieren

Der 1. FC Saarbrücken wäre am heftigsten von einer Türkgücü-Abmeldung betroffen. Die Saarländer haben beide Spiele gegen die Münchner gewonnen, müssten sechs Zähler abgeben und würden ihren dritten Platz verlieren. So kamen sogar bereits schon Gerüchte auf, der Saarbrücker Präsident wolle Türkgücü mit einer Finanzspritze am Leben halten. Das Spitzenduo aus Magdeburg und Kaiserslautern bliebe in jedem Fall unangefochten an der Spitze.

Hoffnungen auf einen Aufstiegsplatz kann sich der TSV 1860 München stand jetzt eigentlich kaum mehr machen. Sechs Punkte fehlen den Löwen auf Saarbrücken. Verabschiedet sich aber Türkgücü, wären es urplötzlich nur noch drei Zähler auf den Relegationsplatz. Den würde in diesem Fall der TSV Eintracht Braunschweig mit 51 belegen.

TSV 1860 München: Nur noch einen Punkt auf Saarbrücken - Türkgücü-Abmeldung brächte Löwen voll zurück

Schon am Donnerstag könnten die Rechenspiele zur Realität werden. Insolvenzberater Max Liebing sorgt im Rahmen einer Betriebsversammlung für Fakten bei Türkgücü. Aber auch noch einen Tag vorher, ist die Lage absolut undurchsichtig. Nicht einmal die Spieler wissen, wie es wirklich um den Klub steht. Selbst ein Gehaltsverzicht der Profis scheint kein möglicher Ausweg zu sein.

Gibt es den großen Knall an der Heinrich-Wieland-Straße? 1860 München dürfte sich über einen plötzlichen Schwung in der Tabelle freuen. Umso brisanter wäre dann das erste Duell nach der Länderspielpause: Die Löwen empfangen den 1. FC Saarbrücken. Der in der hypothetischen Rechnung ohne Türkgücü nur einen Punkt vor 1860 in der Tabelle steht. Bleibt Türkgücü in der Liga, sind es hingegen sechs. (moe)