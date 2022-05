Wunder von Giesing? Mit dieser Rechnung schafft der TSV 1860 München noch die Relegation

Von: Patrick Mayer

Dürfen in der 3. Liga auf die Minimalchance hoffen: die Fans des TSV 1860 München. © sampics / Stefan Matzke

Der TSV 1860 München gilt im Kampf um die Aufstiegsrelegation schon als abgeschlagen, da verliert der 1. FC Kaiserslautern daheim gegen Borussia Dortmund II. Was jetzt der Vorteil der Löwen ist.

München - Beide Vereine waren Gründungsmitglieder der Bundesliga. Die Fans beider Klubs verbindet eine innige Freundschaft. Sie stehen in Fußball-Deutschland für Tradition, für Hingabe und für Identifikation. Egal, in welcher Klasse. Und so füllen sowohl die Anhänger des TSV 1860 München ihren Sehnsuchtsort Grünwalder Stadion als auch die Fans des 1. FC Kaiserslautern ihren kultigen „Betzenberg“ bis heute. Obwohl beide Mannschaften nur noch in der 3. Liga spielen.

3. Liga: Nach Patzer von Kaiserslautern - Minimalchance des TSV 1860 auf die Relegation

In dieser kämpften sie zuletzt jeweils um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, ehe die Sechzger durch ein bitteres 2:3 gegen den VfL Osnabrück und als Tabellen-4. vermeintlich abgeschlagen waren. „Durch ein furioses 6:0 (beim MSV Duisburg, d. Red.) haben wir uns auf Platz vier katapultiert. Diesen Platz wollen wir nicht nur halten, sondern weiter attackieren. In erster Linie geht es darum, dass wir die maximale Punktzahl erreichen. Am Ende könnten wir auf 64 Punkte kommen – das wäre natürlich mega“, hatte Löwen-Trainer Michael Köllner vor dem 3:0 (0:0) des TSV 1860 gegen Absteiger Havelse an diesem Samstag (30. April) gesagt.

Aber: Wäre mit eben jenen 64 Punkten sogar mehr drin? Denn: Lautern, vorher Tabellen-2. und jetzt Dritter, hat zeitgleich daheim 1:3 (0:1) gegen Borussia Dortmund II verloren. IPPEN.MEDIA erklärt die ultimative Löwen-Rechnung, dass es zwei Spieltage vor Saisonende doch noch was werden könnte mit der Relegation - auch, wenn die Chance sicher gering ist.

Kommt der TSV 1860 München doch in die Relegation? Kaiserslautern müsste nochmal patzen

3. Liga, 37. von 38 Spieltagen:

Ausgangslage: 3. Platz - 1. FC Kaiserslautern (63 Punkte, 35 Spiele), 4. Platz - TSV 1860 München (58 Punkte, 34 Spiele)

Samstag, 7. Mai, 14 Uhr: Der TSV 1860 braucht einen Sieg bei Tabellenführer und Aufsteiger 1. FC Magdeburg, der am Wochenende gegen Eintracht Braunschweig (2.) 1:2 verlor.

Sonntag, 8. Mai, 14 Uhr: Der 1. FC Kaiserslautern müsste bei Viktoria Köln verlieren, das noch gegen den Abstieg spielt und unbedingt einen Sieg braucht. Bei einem Unentschieden würde selbst bei einem Sechzig-Sieg alles für die Pfälzer sprechen, da der 1. FCK (+31) das deutlich bessere Torverhältnis als die Giesinger (+18) hat.

Torjäger des TSV 1860 München: Marcel Bär. © IMAGO / Ulrich Wagner

Gewinnt Kaiserslautern in Köln, wäre das das Ende aller noch so leiser Aufstiegsträume auf Giesings Höhen. Aber, falls die Lauterer verlieren und die Sechzger gewinnen, dann ginge am letzten Spieltag noch was für „Münchens große Liebe“.

Relegation der 3. Liga: 1. FC Kaiserslautern oder TSV 1860 München?

3. Liga, 38. von 38 Spieltagen:

Mögliche Ausgangslage: Der TSV 1860 München hätte mit 61 Punkten nur noch zwei Zähler Rückstand auf den 1. FC Kaiserslautern (63).

Samstag, 14. Mai, 13.30 Uhr: Sechzig müsste, ganz nach dem Gusto von Löwen-Trainer Köllner, das Grünwalder zum Kochen bringen und gegen Borussia Dortmund II gewinnen. Lautern hat am letzten Spieltag nach dem Rückzug von Türkgücü München spielfrei, kann also nicht mehr in den Aufstiegskampf eingreifen. 1860 hätte bei einem Sieg dann 64 Punkte, der 1. FCK stünde bei 63 Zählern - und die Giesinger würden doch noch in die Relegation einziehen. Bleibt es ein Münchner Wunschdenken? Oder ist das Wunder von Giesing realistisch?

(pm)