Köllner wünscht sich einen Mittelfeldspieler – Ist Klingenburg die Lösung für den TSV 1860?

Von: Thomas Jank

Rene Klingenburg spielt derzeit für den 1.FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga © IMAGO/Fotostand / Schmitt

Der TSV 1860 München hat trotz des Schwächeln zuletzt nur einen Punkt Rückstand auf Platz drei. Im Winter sollen Neuzugänge für den Aufstieg sorgen.

München – Der TSV 1860 München konnte aus den letzten vier Spielen vor der Winterpause nur einen Punkt holen. Dank der starken Leistungen zum Anfang der Saison ist das Team von Coach Michael Köllner trotzdem im Aufstiegskampf dabei. Nur ein Punkt Rückstand ist es zum Drittplatzierten Wehen Wiesbaden. Im Winter soll der Kader nochmal verstärkt werden. Trainer Köllner wünscht sich dabei vor allem Verstärkung im Mittelfeld.

Laut BILD ist Rene Klingenburg ein heiß gehandelter Name bei den Sechzig-Vertretern. Der 28-Jährige kann in der Zentrale variabel eingesetzt werden – er hat sowohl offensive als auch defensive Qualitäten. Klingenburg spielt seit letzter Saison für den 1. FC Kaiserslautern und hat dort einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Im Winter wäre er durch seinen im Sommer auslaufenden Vertrag also für eine relativ geringe Ablöse zu haben. In dieser Spielzeit kam er für Lautern fast gar nicht zum Einsatz – gegen die SpVgg Greuther Fürth spielte er eine Minute, sonst blieb er ohne Einwechslung.

Klingenburg zum TSV 1860 München? Der 28-Jährige sammelte diese Saison erst einen Saisoneinsatz

Der 28-Jährige stand schon bei vielen Vereinen unter Vertrag. Von Schalke 04 II über Viktoia Köln, Rot-Weiss Ahlen, wieder Schalke 04 II, Preußen Münster, Dynamo Dresden und schließlich wieder Viktoria Köln landete er 2021 beim 1. FC Kaiserslautern. Insgesamt stand Klingenburg schon in 81 Drittliga- und 26 Zweitligapartien auf dem Platz – Erfahrung bringt der Mittelfeldspieler also auf alle Fälle mit.

Auch in Sachen Aufstieg hat Klingenburg schon Erfahrung gesammelt. Vergangene Saison gelang mit Lautern der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Im Gegensatz zu der aktuellen Spielzeit war der 28-Jährige da noch Stammspieler bei den Roten Teufeln. 28 Saisoneinsätze konnte der Mittelfeldspieler sammeln, schoss dabei zwei Tore und legte zwei weitere auf.

Die Erfahrung und die Qualität hat Klingenburg. Fraglich ist, wie fit der 28-Jährige derzeit ist: bis auf den Kurzeinsatz am 5. Spieltag durfte er in der aktuellen Spielzeit noch nicht auflaufen. Die Sechzger hingegen brauchen eine sofortige Verstärkung, die Aufstiegsplätze der 3. Liga sind hart umkämpft. (Thomas Jank)