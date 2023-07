Vor der Mitgliederversammlung des TSV 1860: Steckt hinter Reisingers Schweigen ein Plan?

Von: Uli Kellner

Löwen-Präsident Robert Reisinger war in den vergangenen Wochen auf Tauchstation. © Imago Images / Oryk Haist

Am Sonntag treffen sich die Löwen zur Mitgliederversammlung im Zenith. Präsident Robert Reisinger gibt vor dem alljährlichen Treffen Rätsel auf.

München – Die Saison 2023/24 nimmt so langsam Gestalt an. Ehe am Freitag der neue Spielplan veröffentlicht wurde, machte der TSV 1860 Zugang Nummer sieben klar: Außenverteidiger Kaan Kurz (21) aus der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Der Ersatz für Christopher Lannert (nach Bielefeld) könnte bereits am Sonntag sein Testspieldebüt geben – ab 15 Uhr beim FC Memmingen (Löwen-TV live). Zuvor findet auch noch die alljährliche Mitgliederversammlung statt (10 Uhr, Zenith). Es tut sich was bei 1860 – auf dem Transfermarkt, im Terminkalender, beim Tagen, nur vor den Toren nicht. Das Wichtigste im Überblick.

Der Drittliga-Spielplan der neuen Saison

Eins war schon im Vorfeld der Spielplanvorstellung klar: Schwerer als vor einem Jahr mit dem Auswärtsspiel in Dresden hätte es 1860 kaum erwischen können. Jacobacci hatte sich ein Heimspiel gewünscht – dieser Wunsch erfüllte sich. Seine Löwen starten daheim gegen Mannheim (5. August) und müssen eine Woche später nach Duisburg – bitter für den rotgesperrten Marlon Frey, der die Rückkehr zu seinem Ex-Verein verpasst. Richtig Brisanz ist dann erstmals Mitte September drin. Zum Wiesn-Auftakt geht es zum FC Ingolstadt mit Ex-Trainer Michael Köllner. Weitere Derbys bringt der November: erst Regensburg (4.), dann Haching (25.). Acht Tage vor Heiligabend endet die Hinrunde – mit dem Auswärtsspiel bei der Löwen-Filiale in Bielefeld.

Neuzugang Kaan Kurt kommt von der U23 aus Mönchengladbach

Dreimal stand er in Gladbachs Bundesligakader, die meiste Zeit aber rannte Kaan Kurt für die U 23 der Borussia die Außenlinie rauf und runter (95 Einsätze, zwei Tore, acht Assists). „Ich freue mich riesig auf die Herausforderung beim TSV 1860“, wird der ehemalige Schalker in der Pressemitteilung zitiert.

Mitgliederversammlung im Zentih: Was macht Präsident Robert Reisinger?

Lange sah es so aus, als stünde den Löwen die langweiligste Versammlung der Neuzeit bevor. Die Opposition um die aufgelöste ARGE hat seit Jahren resigniert, brisante Abstimmungen stehen nicht an, vom Wahlausschuss abgesehen – dann jedoch mehrten sich die Gerüchte . . . Steckt hinter Präsident Robert Reisinger Schweigen ein Plan? Wie amtsmüde ist er wirklich? Tritt er gar zurück? Ungewöhnlich: Selbst langjährige Begleiter haben keinen blassen Schimmer, was den Präsi umtreibt, warum er sich so zurückzieht. Reisinger ist seit Wochen öffentlich unsichtbar – abgesehen von einem Besuch bei seinen Minigolffreunden in Vaterstetten.

Interviewanfragen lehnt er konsequent ab, verbringt beruflich viel Zeit in Mannheim – und mit den unangenehmen Seiten der Vereinsarbeit. Stichwort: Rechenschaftsbericht. Normal kein großes Ding, am Sonntag werden die Mitglieder allerdings genau hinhören und auch auf die Zwischentöne achten. „Alles kann passieren“, sagt einer aus dem e.V.-Zirkel, der den 59 Jahre alten Reisinger noch nie so verschlossen erlebt hat. Ärgert ihn die ungeklärte Sportcheffrage? Die Perspektivlosigkeit des Drittligateams? Die PR-Offensive der HAM-Seite um Hasan Ismaik, Saki Stimoniaris und Anthony Power? Eine Antwort gibt es am Sonntag ab 10 Uhr in der finsteren Zenith-Halle.

Testspiel Nummer vier in Memmingen: Treffen die Löwen endlich wieder das Tor?

Memmingen – da geht bei langjährigen Löwen-Fans das Kopfkino an. 2017: Neuanfang als Regionalligist infolge des Doppelabstiegs – nach Christian Köppels Geniestreich vom Mittelkreis holten sich Bierofkas Junglöwen Rückenwind für eine Start-Ziel-Meisterschaft (4:1), gipfelnd im Relegations-Happyend gegen Saarbrücken. Sechs Jahre ist das jetzt her. Am Sonntag trifft man sich in aller Freundschaft wieder. Testspiel Nummer vier für das Team von Maurizio Jacobacci – die Fanbase lechzt nach Toren, die zuletzt Mangelware waren. Ach ja: Ein Mittelstürmer soll auch noch kommen. Noch vor Sonntag? (Uli Kellner)