„Kannte ich so nicht“: Schröter erstaunt von Jacobacci – Neuzugang will sich Respekt erarbeiten

Von: Johannes Ohr

Teilen

Einer, der vorangehen will: Morris Schröter (28) übernimmt bei den Löwen Verantwortung. Foto: imago © Imago

Morris Schröter will beim TSV 1860 weiter Eindruck schinden. Der Löwen-Neuzugang spricht im Interview über seine Rolle, die bisherige 3. Liga-Saison und seinen Trainer.

München – Morris Schröter (28) ist bei den Löwen so etwas wie der Bessermacher. Fällt der Rechtsaußen wie zuletzt wegen einer Adduktorenverletzung aus, geht wenig bis nichts: Im Interview spricht der Neuzugang (kam von Hansa Rostock) über seine Führungsansprüche, Sechzigs Achterbahnfahrt durch die 3. Liga und das fordernde Training von Coach Jacobacci.

Morris Schröter, wie geht es Ihnen?

Gut. Ich habe gestern ganz normal mittrainiert, jetzt hoffe ich, dass die Verletzung nicht wieder aufreißt.

Wie wichtig Sie für 1860 sind, zeigt folgende Statistik: Ohne Sie holten Ihre Kollegen im Schnitt einen Punkt pro Partie – mit Ihnen 1,42!

Ich versuche immer, auf dem Spielfeld zu Abschlüssen zu kommen oder meine Mitspieler in Szene zu setzen. Dafür bin ich hergekommen, daran wollte ich mich auch von Tag eins an messen lassen. Ich freue mich natürlich, dass das aktuell ganz gut klappt.

Gegen Aue und Halle erzielten Sie Ihre ersten drei Scorer-Punkte im Sechzig-Trikot. Wie wichtig war das für Sie?

Extrem wichtig. Das wird natürlich auch von mir erwartet. Ich merke, dass ich angekommen bin. Der ein oder andere Scorerpunkt mehr hätte es aber schon noch sein können.

Sie haben angekündigt, eine Führungsrolle übernehmen zu wollen. Hat das geklappt?

Ich denke schon. Wenn man neu in einen Verein kommt, muss man grundsätzlich erst mal Leistung zeigen und sich den Respekt in der Mannschaft erarbeiten – das geht nicht durchs Geschichtenerzählen. Ich bin keiner, der ständig jemanden verbessern muss. Ich zähle mich aber schon zu den Spielern, von denen erwartet wird, dass sie den anderen helfen.

13 Punkte holte Sechzig in bislang zehn Spielen – wie bewerten Sie die Zwischenbilanz?

Wir hatten Spiele wie gegen Lübeck, in denen wir in Führung gehen und das 2:0 machen können – und es uns selbst durch eigene Fehler kaputt gemacht haben. Es kann natürlich immer wieder mal ein Fehler passieren, aber wenn sie so krass sind und sie sich häufen, ist das auch in der 3. Liga tödlich.

Es folgte eine Achterbahnfahrt aus Siegen und Niederlagen.

Das Hauptproblem waren unsere individuellen Fehler. Wenn man dann mal ein, zwei Spiele im Rücken hat, die man nicht gewonnen hat, nimmt das manchmal eine Eigendynamik an, in der man nur schwer gegensteuern kann. Dass dann keiner mehr vor Selbstvertrauen strotzt und sagt: „Ich will den Ball, lasst mich mal machen!“, ist auch menschlich.

Wie weit fortgeschritten ist der Prozess, die Abläufe, die der Coach vorgibt, möglichst perfekt umzusetzen?

Mit 16 Neuzugängen hätte ich nach der Vorbereitung und bis zum Bruch nicht gedacht, dass es so gut laufen kann. Wir haben super hinten raus gespielt, was ich so in dem Maße noch nicht kannte. Solche Abläufe, wie sie der Trainer sehen will, das ist kein Prozess von ein, zwei Monaten, das dauert eine Weile.

Wie ist es, unter Jacobaccizu arbeiten?

Er ist sehr detailversessen und fordernd. Wir machen viel Taktik, studieren viele Abläufe ein und versuchen, eine spielerische Lösung zu finden. Das kannte ich so auch noch nicht.

1860 ist Ihr vierter Verein in den letzten vier Jahren, nachdem Sie zuvor nur in Magdeburg und Zwickau gespielt haben – wie kam es dazu?

Das hat unterschiedliche Gründe. Es ist aber nicht so, dass ich einen Verein verlassen habe, weil es gar nicht mehr geklappt hat. In Zwickau und Dresden war es meine Entscheidung, in Rostock zum Teil auch. Wenn sich eine neue Situation ergibt und man davon überzeugt ist, sollte man das auch machen. Bei 1860 war das der Fall. Und bis heute habe ich meine Entscheidung nicht bereut.

Am Sonntag geht’s gegen Münster. Preußen ist seit fünf Spielen unbesiegt. Ist der Aufsteiger Favorit?

Statistik hin oder her – ich glaube, dass wir uns von der Qualität her nicht verstecken müssen. Trotzdem ist Münster nicht zu unterschätzen. Es wird, wie so oft in der 3. Liga, auch auf die Tagesform ankommen.

Interview: Johannes Ohr