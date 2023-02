Rudi Bommer kritisiert Gorenzel: „Nicht so einen rechten Plan“ und fordert einen „Werner-Lorant-Typ“

Von: Sebastian Isbaner

Rudi Bommer war 2004 Trainer beim TSV 1860 München. Von den Entwicklungen seines Ex-Vereins ist der 65-jährige Experte nicht überzeugt.

München – Der Traum vom Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga droht beim TSV 1860 abermals zu scheitern. Nach einem überragenden Start in die Saison fielen die Löwen weit aus dem Aufstiegsrennen ab. Die Folge dessen: Michael Köllner wurde als Trainer entlassen. Die Zwischenlösung rund um Günther Gorenzel stößt allerdings auf Kritik.

Ex-Löwe Rudi Bommer kritisiert Entscheidung beim TSV 1860 - und fordert einen klaren Plan

Unter anderem von Ex-Löwe und 3.-Liga-Experte Rudi Bommer. Im Interview mit der AZ fordert der 65-Jährige eine neue, konsequente Lösung der Trainerfrage beim TSV 1860 München. „Sicher hat Michael Köllner Fehler gemacht: Als Trainer darfst du nie raushauen, dass die Qualität der Mannschaft nicht stimmt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass Günther Gorenzel aktuell nicht so einen rechten Plan hat. Wenn ich einen Trainer beurlaube, muss ich doch eine Lösung, also einen neuen Coach, haben“, so Bommer.

Seiner Meinung nach leidet auch das Konkurrenzdenken der Spieler unter der Entscheidung, vorerst Günther Gorenzel als Interimstrainer an die Seitenlinie zu stellen. „Die Mannschaft weiß doch, dass der Manager wieder auf seine Position zurückkehren wird, genauso wie Stefan Reisinger. Wenn aber ein neuer Trainer kommt, müssen einige Spieler um ihre Position kämpfen, das schürt den Konkurrenzkampf.“

TSV 1860 München: Marco Antwerpen als Nachfolger? - Bommer sieht einen „hitzigen Macher“ als Lösung

Einen möglichen Kandidaten nennt der Experte auch: Marco Antwerpen. Der 51-Jährige ist nach seinem Aus beim 1. FC Kaiserslautern vergangene Saison weiterhin vereinslos. „Vielleicht brauchen die Löwen jetzt mal wieder so einen richtigen hitzigen Macher an der Außenlinie, einen wie Marco Antwerpen – so einen Werner-Lorant-Typ. Einen Coach, der die Mannschaft ein wenig aggressiver anpackt“, sagt Bommer, nachdem mit Michael Köllner ein, seiner Meinung nach, unaufgeregter Trainer von Board gegangen war. Antwerpen ist auch auf Gorenzels Trainerliste.

Auf Vereinsseite war nun auch nach dem 1:2-Debakel gegen Schlusslicht Meppen der Manager Gorenzel in die Kritik gerückt. Die Gerüchte, Benny Lauth als Ersatz zu holen, sieht Bommer kritisch. „Nur weil Benny Lauth Sechzig-Stallgeruch hat und den Verein kennt, heißt das ja noch lange nicht, dass es mit ihm gleich besser funktionieren würde.“

3. Liga: Chance auf Wiedergutmachung - Löwen empfangen am Sonntag den SC Verl im Grünwalder Stadion

Wie die Löwen letztendlich weitermachen werden, ist noch unklar. Für Bommer ist der Traum von der Rückkehr in die 2. Bundesliga aber noch nicht abgehakt. „Auf keinen Fall! Die Liga ist so eng, es sind gerade mal acht Punkte auf den dritten Platz und die Mannschaft hat ja Qualität. Aber klar, wenn die Löwen noch aufsteigen wollen, müssen sie jetzt dringend mal loslegen.“

Am besten gleich mit einem Heimsieg am kommenden Sonntag. Um 13 Uhr empfängt dort der TSV 1860 München den Tabellen-Zwölften SC Verl im Stadion an der Grünwalder Straße. Wir berichten das Spiel für Sie im Live-Ticker. (Sebastian Isbaner)