„Einmal Löwe, immer Löwe - das ist mein Spruch!“: Rudi Völler bleibt dem TSV 1860 treu

Von: Vinzent Fischer

Fühlt sich auch nach 40 Jahren immer noch mit dem TSV 1860 München verbunden: Rudi Völler. © Imago / Ulmer / Chai v. d. Laage

Von 1980 bis 1982 spielte Rudi Völler für den TSV 1860 München. Auch 40 Jahre nach seinem Abschied ist die Verbundenheit des Weltmeisters zu den Löwen groß.

München - Weltmeister, Champions-League-Sieger mit Olympique Marseille, Bundesliga-Torschützenkönig im Trikot von Werder Bremen: Rudi Völler (61) hat eine bewegte Karriere hinter sich. Große Vereine stehen in der Vita des aktuellen Sport-Geschäftsführers von Bayer Leverkusen. Von 1980 bis 1982 schnürte er die Fußballschuhe für den TSV 1860 München. Für 700.000 DM verpflichtete der Verein Völler von den Kickers Offenbach. Trotz neun Treffer konnte er den Abstieg der Löwen aus der Bundesliga nicht verhindern.

Nach Lizenzentzug: Rudi Völler verlässt TSV 1860 München nach zwei Jahren

Es folgte eine starke Zweitliga-Saison von Völler, die er nach 37 Treffern mit der Torjäger-Kanone krönen konnte. Die Rückkehr in die Bundesliga blieb dem Stürmer jedoch verwehrt, lediglich ein Punkt fehlte den Löwen zum Aufstieg. Schlimmer noch: Nach finanziellen Schwierigkeiten entzog der DFB dem TSV 1860 die Lizenz, infolgedessen musste der Verein in die drittklassige Bayernliga absteigen. Völler zog weiter zu Werder Bremen und reifte dort zum Weltklasse-Stürmer und A-Nationalspieler.

Im Gespräch mit der „Sport Bild“ erinnert er sich an seine Zeit in München zurück. Denn auch nach 40 Jahren fühlt sich Völler noch immer mit den Löwen verbunden - und die Fans genauso mit ihm. „Wenn ich in München in ein Taxi steige, sprechen mich die bayerischen Fahrer eigentlich immer direkt auf meine Sechziger Vergangenheit an. Meine Antwort: ‚Einmal Löwe, immer Löwe, oder?‘ Das ist mein Spruch!“, erzählt Rudi Völler.

Rudi Völler packt aus: „Ich hatte mehrere Angebote aus der Bundesliga“

Eine besondere Anekdote weiß der Ex-Nationalspieler und -trainer aus seinen Anfangszeiten beim TSV 1860 zu berichten. Zu dieser Zeit lebte Völler im Hotel Wetterstein, unweit des Grünwalder Stadions. „Der Schauspieler Jürgen Prochnow wohnte mit Teilen der Crew für den Film ‚Das Boot‘ im gleichen Hotel. Sie drehten damals in den Bavaria-Studios. Wir sahen uns öfter beim Frühstück“, führt der Weltmeister von 1990 aus. Bei einem späteren Wiedersehen hätten sich beide gut erinnern können.

Rudi Völler ging zwei Jahre für den TSV 1860 München auf Torejagd - hier im Heimspiel vom 14. November 1981 gegen die Stuttgarter Kickers. © Imago / Pressefoto Baumann

Seinen ersten Bundesliga-Dreierpack feierte Völler im Löwen-Trikot gegen Fortuna Düsseldorf. „Nach einem 0:3-Rückstand gewannen wir noch 4:3, und ich durfte abends zum ersten Mal ins ‚Aktuelle Sportstudio‘ reisen“, führt Völler aus. Sein Abgang vom TSV 1860 war nicht an den Zwangsabstieg in die Bayernliga gekoppelt, stellt der heutige Funktionär klar: „Der Wechsel zu Werder stand vorher fest, ich hatte mehrere Angebote aus der Bundesliga.“

Trotz Profi-Karriere: Rudi Völler muss Grundwehrdienst leisten

Es sei „eine sehr gute Zeit bei den Löwen“ gewesen, bekräftigt Völler. „Hart war natürlich, dass ich damals meinen Grundwehrdienst als Pionier in der Funkkaserne in München leisten musste. Morgens um 5 Uhr ging es los, und um 15 Uhr stand ich auf dem Trainingsplatz“, ergänzt der 61-Jährige. Ein Profifußballer, der nebenbei noch bei der Bundeswehr dienen muss, erscheint aus heutiger Sicht unvorstellbar.

Eine kleine Spitze gegen den Stadtrivalen kann sich Rudi Völler nicht verkneifen. Auf die Frage, ob ihn der FC Bayern damals übersehen hätte, antwortet er: „Das weiß ich nicht, es gab jedenfalls keinen Kontakt. Was auch nicht schlimm war.“ Ein Engagement an der Säbener Straße fehlt ihm augenscheinlich nicht. Rudi Völler hält es also ganz getreu nach dem Motto: „Einmal Löwe, immer Löwe.“ (Vinzent Fischer) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA