Kevin Volland einigt sich mit Union Berlin – Letzter Halt vor der Rückkehr zum TSV 1860 München?

Von: Sebastian Isbaner

Kevin Volland steht kurz vor einem Wechsel von AS Monaco zu Union Berlin © IMAGO/Norbert Scanella

Kevin Volland hat schon oft eine mögliche Rückkehr zum TSV 1860 München angedeutet. Der Wechsel zu Union Berlin könnte ein Schritt in diese Richtung sein.

München – Der TSV 1860 München hat so manchem Fußballer den Weg zum Profi ermöglicht. Neben den Bender-Zwillingen und Julian Weigl kommt unter anderem Kevin Volland aus der Talentschmiede der Löwen. Über Hoffenheim und Leverkusen wechselte der gebürtige Bayer 2020 nach Frankreich zur AS Monaco. Dort spielte er die letzten drei Jahre.

Ex-Löwe kehrt nach Deutschland zurück: Union Berlin holt Kevin Volland in die Bundesliga

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht Volland nun vor seiner Rückkehr in die Bundesliga. Wie Sport1 berichtet, hat sich Union Berlin die Dienste des 31-Jährigen gesichert. Dem Bericht zufolge bezahlen die Eisernen etwas mehr als fünf Millionen Euro ins Fürstentum. Die offizielle Bestätigung der Vereine steht noch aus. Nach Robin Gosens, Alexander Schwolow und Lucas Tousart wäre der Stürmer der nächste namhafte Transfer der Köpenicker.

Die Bundesliga kennt Volland bestens. In 247 Einsätzen erzielte der ehemalige Nationalspieler für die TSG 1899 Hoffenheim und Bayer 04 Leverkusen 77 Tore und steuerte 62 Assists bei. Nun kehrt er nach drei Jahren im französischen Fürstentum wohl zurück in Deutschlands höchste Spielklasse. Und wahrscheinlich wird es nicht seine letzte Station in Deutschland bleiben.

Kevin Volland: Folgt nach Union Berlin, der Schritt zum TSV 1860 München?

Wie der 31-Jährige nämlich schon des Öfteren verlauten ließ, habe er bereits Pläne für den Herbst seiner Karriere. Neben dem Wunsch, noch einmal mit Bruder Robin Volland auf dem Platz zu stehen und auf den Amateurplätzen Oberbayerns zu kicken, sprach der 15-malige Nationalspieler von einer möglichen Rückkehr zum TSV 1860 München.

Vor gut einem Jahr sagte Volland im Interview mit der SZ, dass bei einem möglichen Aufstieg ein Wechsel zu den Löwen „vielleicht dann ja sogar noch einmal eine Option“ werde. Mit der wahrscheinlichen Rückkehr in die Bundesliga heizt Volland nun die Spekulationen weiter an.

Für die Löwen spielte Volland in der Jugend und lief für die erste Mannschaft 57-mal in der 2. Bundesliga auf. Insgesamt steuerte er für die Löwen in dieser Zeit 19 Tore und 15 Vorlagen bei. Vielleicht wird Volland diese Zahlen in ein paar Jahren im Trikot der Sechziger weiter ausbauen. (Sebastian Isbaner)