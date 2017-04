Sandhausens Löwen-Schreck fällt gegen 1860 aus

Sandhausen - Der SV Sandhausen muss für den Rest der Saison auf seinen Toptorjäger verzichten - so auch im Spiel beim TSV 1860. Gegen die Löwen traf er besonders gern.

Bittere Nachrichten für den seit neun Spielen sieglosen SV Sandhausen - und leichtes Aufatmen für den TSV 1860. Wie die Bild am Donnerstag berichtet, fällt SVS-Toptorjäger Andrew Wooten bis Saisonende aus und fehlt damit auch am kommenden Sonntag im Gastspiel der Hardtwälder bei den Löwen.

In dieser Spielzeit traf der 27-jährige Amerikaner in 26 Einsätzen elfmal ins Tor und bereitete vier weitere Treffer vor. Die Bilanz Wootens gegen die Löwen liest sich ähnlich stark. In fünf Duellen mit Sechzig netzte er dreimal ein und legte zwei weitere Treffer auf. Bei der 2:3-Niederlage der Blauen im Hinspiel bereite er die Sandhausener Führung vor und erzielte das 2:2 selbst.

„Das ist bitter für ihn und uns“, sagte Sandhausens Trainer Kenan Kocak. Nach Wootens Ausfall steht der Mannschaft mit dem 22-jährigen Lucas Höler nur noch ein fitter Angreifer zur Verfügung - und der hat seit zehn Partien nicht mehr getroffen. Geht es nach den Löwen, darf am Sonntag noch ein Spiel dazu kommen.

fw