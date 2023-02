Lucas Genkinger über Ende seiner Profi-Karriere: „Das ist Sascha Mölders‘ Schuld“

Von: Louisa Genthe

Teilen

Sascha Mölders und Lucas Genkinger feiern einen Sieg mit ihren Teamkollegen © Renate Feil /M.i.S.

Heute kickt Lucas Genkinger nur noch in der Bezirskliga. Früher war er beim FC Bayern. Dass er seine Karriere beendet hat, hängt an Ex-Löwe Sascha Mölders.

München - Mittlerweile spielt Lucas Genkinger nur noch Fußball in der Bezirksliga. Dabei war der heute 27-Jährige in seiner Jugend auf dem besten Weg in den Profibereich. Angefangen hat alles als kleiner Junge im Jahr 2008 nach einem Wechsel von Reutlingen nach Stuttgart.

Genkingers Zeit in Baden Württemberg sollte allerdings nicht allzu lange andauern, denn bereits ein Jahr später klopfte der FC Bayern bei dem damals erst 15-Jährigen an. Da der VfB das junge Talent allerdings nicht so einfach gehen lassen wollte, kam es zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden Vereine. Schlussendlich wechselte der Mittelfeldspieler trotzdem an die Isar und wollte zu diesem Zeitpunkt in eine vielversprechende Karriere starten.

Lucas Genkinger beim FC Bayern: Stammspieler in der U17, Bankdrücker bei den A-Junioren

Die Zeit beim Rekordmeister hatte einige Höhen und Tiefen. Bei den B-Junioren unter Stephan Beckenbauer startete Genkinger in der Saison 2011/12 durch, war unumstrittener Stammspieler und führt seine Mannschaft teilweise als Spielführer aufs Feld. Wie dünn die Luft in der Jugend des Rekordmeister ist, erfuhr er dann in den beiden folgenden Spielzeiten bei den A-Junioren.

2012/13 unter Mar Kienle und 2013/14 unter Heiko Vogel hatte Genkinger einen schweren Stand und kam insgesamt nur auf zwölf Spiele. „In der U19 war ich plötzlich der Bankwärmer. Wenn ich sie überhaupt wärmen durfte, überwiegend war ich nicht mal im Kader“, erinnert er sich im Interview mit Sport1. Aufgrund der fehlenden Perspektive verabschiedete sich Genkinger mit 19 Jahren dann zum VfR Garching in die Regionalliga Bayern, ehe ihn sein Weg nach einer Saison zu den Münchner Löwen führte. Dort kam es 2017 später dann zum Schlusselmoment seiner Karriere.

„Das ist Sascha Mölders‘ Schuld.“

Bei einem Spiel an der Grünwalder Straße musste sich der Sechser mit Löwen-Knipser Sascha Mölders messen, der damals schon über 30 war. Und er zog im Eins-gegen-Eins gnadenlos den Kürzeren. Angesprochen darauf, warum es mit der Profikarriere nicht geklappt hat, antwortete Genkinger: „Das ist Sascha Mölders‘ Schuld. Dass er mich trotz seiner etwas fülligeren Statur und seines etwas wilderen Lebensstils mit meinen 22 so in die Tasche stecken konnte, war einfach nur ernüchternd“, beschreibt er den Tiefschlag durch den heutigen Spielertrainer des TSV Landsberg.

„Ich dachte mir nur ‚Das kann doch nicht sein, dass ich so hergespielt werde - von jemand, der sich eher auf dem absteigenden Ast befindet. Mölders war schon dort, wo ich hin wollte. Dieses Duell mit ihm war echt frustrierend. Daher habe ich in dem Spiel mit Mölders gemerkt, dass es für mich leider nicht weitergehen wird“, schildert Genkinger seine Beweggründe.

Lucas Genkinger: Früher Hoffnungsträger beim FC Bayern, heute arbeitet er in der Landwirtschaft

Obwohl er im Frühsommer 2018 mit den Löwen die Meisterschaft in der Regionalliga feiern konnte (zwei Einsätze), war für ihn das Kapitel Profifußball beendet. Er kehrte an seine alte Wirkungsstätte nach Garching zurück. Dort reifte eigentlich die Idee einer Trainerkarriere, doch die Corona-Pandemie zwang Genkinger zum Umdenken.

Statt sein Glück weiterhin im Profifußball zu versuchen, entschied er sich für einen ganz anderen Weg. Inzwischen spielt Genkinger noch in der Bezirksliga Alb für den TSV Eningen. Sein Geld verdient der einstige Hoffnungsträger und Junioren-Nationalspieler als freiberuflicher Personal Coach, der Fußball-spezifische Trainingseinheiten anbietet und in der Landwirtschaft. „Ich mache die klassischen Obst- und Gemüse-Ernten. Für die Tiere bin ich gar nicht zuständig. Ich muss also keinen Mist aufgabeln“, sagt Genkinger. (Louisa Genthe)