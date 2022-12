Herzenslöwe Mölders: Tinte-Bekenntnis auf dem Schussbein

Von: Thomas Ernstberger, Uli Kellner

Der Stürmer und sein Tattoo-Künstler: Im Augsburger Studio Human Design hat sich Sascha Mölders einen Löwen auf den linken Oberschenkel stechen lassen. © Human Design Tattoo, Augsburg.

Ende 2021 verließ er 1860 im Groll - nun lässt Sascha Mölders keine Gelegenheit aus, seine Liebe zu den Löwen zu betonen. Liebe, die unter die Haut geht...

Ivonne Mölders hatte es angekündigt – und Sascha Mölders, ganz der brave Ehemann, hielt sich daran. In unserem Interview Ende September sagte die Frau des ehemaligen 1860-Kapitäns: „Was noch keiner weiß: Bislang hat Sascha ja nur das 1860-Wappen auf der Brust. Aber jetzt kommt noch ein Tattoo dazu: Er kriegt einen großen Löwen auf den Körper.“

Das Löwen-Tattoo auf dem linken Oberschenkel von Sascha Mölders. © Human Design Tattoo, Augsburg

Das Ergebnis ist seit Donnerstag, seit einer fünfstündigen beim Tätowierer seines Vertrauens (*), auf dem linken Oberschenkel des schussgewaltigen Stürmers zu besichtigen: ein großer Löwe mit blauen Augen und freundlichem Blick. So freundlich wie der Blick des Ex-Torjägers auf seine sechs Jahre bei 1860. Anfänglicher Groll nach der Vertragsauflösung ist längst dem Wunsch gewichen, eines Tages als Trainer an die Grünwalder Straße zurückzukehren. Wo immer Mölders zu 1860 befragt wird, sagt Landsbergs spielender Co-Trainer nette Sachen über seinen Immer-noch-Herzensclub; sogar mit Trainer Michael Köllner hat er sich versöhnt (Umarmung am Rande des Legenden-Derbys).

Ehepaar Mölders im Tattoo-Partnerlook - auch Ivonne trägt einen Tintelöwen auf dem Oberschenkel

Kuriosum am Rande: Auch Ivonne Mölders trägt einen Tintelöwen auf dem Oberschenkel – den habe sie sich schon vor einem Jahr stechen lassen, verriet die Teammanagerin des TSV Landsberg, „genau beim Abschied von den Löwen“. Das Ehepaar Mölders im Tattoo-Partnerlook – kultverdächtig. Und die Bestätigung des alten Mottos: „Einmal Löwe, immer Löwe.“

* Das Studio, auf das der frühere 1860-Kapitän Mölders schwört, heißt Human Design Tattoo (Annastr. 9, 86150 Augsburg).