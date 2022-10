Sascha Mölders gibt TSV 1860 Tipp im Titelrennen: „So steigst du auf“

Von: Alexander Nikel

Teilen

Sascha Mölders wünscht dem TSV 1860 den Aufstieg. © MIS

Sascha Mölders war bei Blickpunkt Sport zu Gast. Dort sprach der Stürmer über seine Liebe zum TSV 1860 München und warum es dieses Mal mit dem Aufstieg klappt.

München - Nach 212 Spielen, 82 Toren und 52 Vorlagen folgte im Dezember 2021 der durchaus überraschende und unrühmliche Abschied von Sascha Mölders beim TSV 1860 München. Sechs Jahre lang war der Stürmer für die Münchner Löwen auf Torejagd gegangen. So lange wie bei keinem anderen Verein sonst. Mit seinen Treffern für die Sechziger in drei verschiedenen Spielklassen, der 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga Bayern, schoss sich „die Wampe von Giesing“ in die Herzen der Fans. Trotz des unschönen Endes in München scheint beim 37-Jährigen weiterhin die Liebe zu den Löwen zu überwiegen: „Ich war so lange bei 1860, der Verein ist mir ans Herz gewachsen“, so Sascha Mölders im BR bei Blickpunkt Sport am Sonntag.

Eine Liebe, die sogar wortwörtlich unter die Haut geht. Der ehemalige Augsburger trägt ein Tattoo mit dem Vereinswappen des TSV 1860 auf seiner Brust. Doch dabei soll es nicht bleiben, wie Mölders gegenüber Moderator Markus Othmer live verriet. Einen konkreten Plan gibt es dafür auch bereits: „Ich will so einen großen Löwen haben. Meine Frau hat auch einen. Das war eigentlich geplant, dass wir den gleichen machen. Sie hat ihn schon, sie war mal wieder schneller. Den werde ich mir aber auch machen, das war eh schon länger geplant. Da freue ich mich drauf.“

Hohe Niederlage gegen den SV Elversberg „war gar nicht so schlimm“

Auch nach seinem Abschied beobachtet Mölders das Geschehen beim TSV weiterhin und hat einen großen Wunsch: „Ich glaube, dass Sechzig eine gute Runde spielt. Sie haben eine gute Qualität in der Mannschaft. Ich hoffe natürlich und drücke die Daumen, dass es endlich klappt mit dem Aufstieg.“ Nach fünf Siegen zum Auftakt strauchelte der Aufstiegsfavorit in der 3. Liga zuletzt etwas. Ausgerechnet gegen Aufsteiger und Tabellennachbar SV Elversberg gab es die erste Saisonniederlage. Diese relativiert Mölders jedoch: „Da muss man aber auch sagen. Elversberg spielt echt eine gute Saison. Das war jetzt gar nicht so schlimm.“

Der Stürmer schickt gleich noch einen Tipp an die Löwen hinterher, die auf fremden Plätzen zuletzt dreimal in Serie ohne Sieg blieben, wie es dennoch endlich mit der Rückkehr in die 2. Bundesliga klappt: „Wenn du mal eine Niederlage kassierst, ist das ok, aber du darfst nicht so viel Unentschieden spielen. Michael Köllner hat es nach dem Spiel gesagt, auswärts holst du einen Punkt, zuhause drei. So steigst du am Ende auf.“

Nach dem Remis gegen Kellerkind Borussia Dortmund II am Wochenende bietet sich für den TSV 1860 im Derby zuhause gegen den FC Ingolstadt bereits die Chance zur Wiedergutmachung. Für Mölders ist das Topspiel der 3. Liga auch eine besondere Partie: „Wir haben zwei Jahre hintereinander im Aufstiegsrennen jeweils das letzte Spiel gegeneinander gehabt. Der Stachel gegen Ingolstadt sitzt schon noch ein bisschen tief“, erklärt der Spielertrainer des Bayernligisten TSV Landsberg. Beide Mal behielten die Schanzer am Ende die Oberhand. Dieses Mal soll es jedoch besser klappen: „Ich hoffe natürlich, dass Sechzig am besten fünf oder sechs zu null gewinnt“, erklärt Mölders zum Abschluss schmunzelnd. (Alexander Nikel)