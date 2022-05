Sascha Mölders: Fan-Ärger wegen „Sommerhaus der Stars“ - was sagt sein neuer Klub?

Von: Vinzent Fischer

Sascha Mölders war bereits mit seiner Frau Ivonne und beiden Söhnen in Landsbergs Sportpark. Schafft er es rechtzeitig zum Trainingsauftakt aus dem Sommerhaus der Stars? © Ernstberger

Sascha Mölders nimmt an der RTL-Show „Sommerhaus der Stars“ teil. Reicht es für den Ex-Löwen rechtzeitig zum Trainingsauftakt beim TSV Landsberg?

Landsberg - Es könnte der Auftakt einer neuen Karriere werden: Sascha Mölders nimmt am „Sommerhaus der Stars“ teil. Es ist das Reality-TV-Debüt für den 37-Jährigen. In der siebten Staffel der Show wird der ehemalige Kapitän des TSV 1860 gemeinsam mit seiner Frau Ivonne gegen andere Promi-Paare um den Titel „DAS Promipaar 2022“ antreten. Doch könnte die TV-Tätigkeit von Mölders bei seinem neuen Arbeitgeber für Komplikationen sorgen?

Beim Bayernligisten TSV Landsberg übernimmt die Ex-Bundesliga-Stürmer ab der kommenden Saison im Duo mit Michael Hutterer als gleichberichtigter Spielertrainer. „Ich freue mich riesig darauf, mit einem Profi zusammen zu arbeiten. Mit ihm und Mike Hutterer sind wir für die kommenden Saison toll aufgestellt. Wir wollen in der kommenden Spielzeit eine gute Rolle spielen“, so Landsbergs Sportlicher Leiter Jürgen Meissner im Rahmen der Verpflichtung.

Sascha Mölders: Beim TSV 1860 München kamen die Nebentätigkeiten nicht gut an

Beim TSV 1860 München stießen die vielen Nebentätigkeiten von Sascha Mölders auf wenig Gegenliebe. Beim Streaming-Dienst „DAZN“ kam der Kult-Stürmer als Experte zum Einsatz, zudem verfasste er regelmäßig Kolumnen für den „kicker“. Als selbsternannte „Wampe von Giesing“ hatte er sich zudem einen eigenen Online-Shop aufgebaut. Außerdem trainiert er in seinem Heimatort die zweite Mannschaft des SV Mering in der A-Klasse. Auch deswegen stellte Trainer Michael Köllner den damaligen Mannschaftskapitän vom Mannschaftstraining frei. Wenige Wochen später trennten sich Mölders und die Sechziger dann einvernehmlich.

„Schlimm, müssen die es nötig haben. Mölders im freien Fall. Es grüßt das Niveau.“

Sascha und Ivonne Mölders im „Sommerhaus der Stars“? Für die meisten Anhänger keine gute Idee. „So schnell kommt man vom 3. Liga-Thron ins Sommerhaus der Stars. Erschreckend“, hält ein Nutzer die Teilnahme an der Reality-TV-Show für einen Absturz. „Wieso tust du dir das an?“, fragt ein anderer. „Schlimm, müssen die es nötig haben. Mölders im freien Fall. Es grüßt das Niveau“, schimpft ein Dritter. Manch einer befürchtet gar, dass Mölders dadurch weitere Imageschäden nimmt: „So kann man sich selbst und seinen Ruf auch gut herunter degradieren.

Keine Komplikationen beim TSV Landsberg: Mölders rechtzeitig zum Trainingsauftakt zurück

Die Verantwortlichen des TSV Landsberg sehen das deutlich gelassener. „Was er privat macht, geht mich nichts an. Er hat uns gesagt, dass er mal zwei Wochen weg ist“, lässt Jürgen Meissner wissen und gibt auch gleich Entwarnung: Mölders wird rechtzeitig zum Trainingsstart in Landsberg zurück sein. Das „Sommerhaus der Stars“ ist vor dem Auftakt beim Bayernligisten abgedreht. Nachdem die Lechstädter in der aktuellen Spielzeit lange Zeit zu den Top sechs der Tabelle zählten, ist in der kommenden Saison der Angriff auf die Aufstiegsplätze das Ziel. (vfi)