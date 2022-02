Pleite im Regionalliga-Debüt: Sascha Mölders verliert mit Sonnenhof Großaspach gegen Schlusslicht

Von: Paul Ruser

Sascha Mölders - bekanntermaßen körperbetont - im Kampf um den Ball. Sein Einsatz wurde letztlich aber nicht mit Zählbarem belohnt. © IMAGO / Avanti

Im Abstiegsduell der Regionalliga Südwest zog Sascha Mölders mit seinem neuen Verein Sonnenhof Großaspach den Kürzeren. Gegen den TSV Schott Mainz setzte es eine 0:1-Niederlage.

Großaspach - Das hat sich die ‚Wampe von Giesing‘ sicherlich anders vorgestellt. Im ersten Regionalliga-Spiel für die SG Sonnenhof Großaspach muss Mölders mit den Baden-Württembergern eine bittere 0:1-Heimpleite gegen den TSV Schott Mainz hinnehmen. Bitter, weil man so das Schlusslicht und gleichzeitig den Tabellennachbarn aus Rheinland-Pfalz auf einen Punkt herankommen lässt. Und am Ende der Saison könnte der Verlust und somit die Weitergabe der Punkte an einen direkten Konkurrenten teuer werden.

Denn der Klub aus der 8.000-Einwohner-Gemeinde Aspach stellte in der laufenden Spielzeit bisher die schlechteste Defensive auf den Rasen: 49 Tore konnten die gegnerischen Mannschaften in nur 24 Partien markieren. Das macht mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel.

Sonnenhof Großaspach: Seit acht Spielen warten der Regionalligist auf einen Sieg

Dabei sah die Welt am 17. Spieltag, also vor acht Partien, noch ganz anders aus. Denn Anfang November landete die SG gegen den Aufstiegsaspiranten Kickers Offenbach einen Achtungserfolg. Gegen die defensivstärkste Mannschaft - die bis dato lediglich elf und aktuell nur 15 Gegentore zuließ - konnte man einen 3:2-Heimsieg feiern. Und das zu einem Zeitpunkt, in dem sich in den Spielen zuvor Remis und Niederlage gefühlt abwechselten. Ob das eine von den Fans sehnsüchtig erwartete Trendwende zur Folge hatte? Nein, denn in den folgenden sieben Ligaspielen (inklusive der Mainz-Niederlage) konnte Großasapach nur einen Punkt einfahren. Tordifferenz 1:17.

Dass der Transfer von Sascha Mölders die horrende Tordifferenz nicht stante pede ausgleichen würde, war allen Beteiligten vermutlich bewusst. Doch zusammen mit ihm, seiner Ruhe im Spiel und vor dem Tor sowie seiner Führungsstärke wollen die Großaspacher den Klassenerhalt dennoch bewerkstelligen. Über die aktuell brenzlige Lage seines neuen Vereins war sich Sascha Mölders vor dem Spiel im Interview mit dem SWR im Klaren: „Es geht einzig und allein um den Klassenerhalt“. Ferner hat der 36-Jährige auch den Plan für die kommenden Spiele erläutert: „Wir haben 14 Endspiele - das wissen wir.“ Dass nun eines der vermeintlich leichteren verspielt ist, wahrscheinlich auch.

Mölders ist sich sicher, dass es beim Abstiegskampf der SG „bis zum Schluss eng hergehen wird.“ Zugleich richtet er eine Ansage in alter Mölders-Manier an die Mitkonkurrenten um die Nichtabstiegsplätze, dass es bei der SG „Ergebnisse geben wird, die überraschen werden.“ Was er genau damit meint, erklärt er im Anschluss: „Hoffentlich werden wir die Mannschaft sein, die so überraschen kann, dass wir auch mal den einen oder anderen von oben schlagen.“ Die Chance, dass zu tun, wird in den verbleibenden dreizehn Spielen noch des Öfteren auftreten. Zuerst aber haben die Großaspacher samt Sascha Mölders die Chance, es am kommenden Samstag im erneuten Kellerduell beim FK Pirmasens besser zu machen als gegen das Schlusslicht aus Mainz. (Paul Ruser)