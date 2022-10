Mölders über das Sommerhaus der Stars mit Ivonne: „Es hat sich in allen Bereichen gelohnt“

Von: Boris Manz

Bei Sascha Mölders läufts auf und neben dem Platz: Top-Torjäger der Bayernliga Süd und nun ein spaßiger Auftritt im „Sommerhaus der Stars“. © IMAGO/Dennis Duddek/Eibner Pressefoto

Ex-Löwe und TSV Landsberg-Spielertrainer Sascha Mölders war am Sonntag bei Blickpunkt Sport und sprach auch vom besonderen Erlebnis „Sommerhaus der Stars“.

München – Etwas gezögert hat Sascha Mölders schon als die Einladung vom ‚Sommerhaus der Stars‘ kam. Dann stand für ihn aber fest, dass er zusammen mit seiner Ehefrau Ivonne an der reality-TV-Sendung teilnehmen möchte.

Eine interessante Erfahrung für Mölders: „Ganz verschiedene Charaktere und dann redest du mit Leuten, die ein ganz anderes Leben führen“

Für Sascha eine spannende Erfahrung. „Du hast kein Handy für zwei Wochen – gar kein Kontakt nach außen“, sagt der Ex-Löwe. In der Zeit habe er „so viel mit (seiner) Frau geredet wie noch nie.“ Mit Ivonne arbeitet Sascha Mödlers aktuell beim TSV Landsberg zusammen: Sie als Team-Managerin; er als Top-Torjäger und Trainer. In der Tabelle steht der TSV Landsberg aktuell an der Spitze der Bayernliga Süd und Sascha Mödlers ist mit 16 Treffern nach 13 Spielen absoluter Top-Torjäger der Liga. Bei Landsberg ist Sascha Teil eines Dreiergespanns: „Maik Hutterer und ich spielen. Martin, unser Co-Trainer, steht an der Seitenlinie. Da passt kein Blatt dazwischen. Wir sprechen da alle eine Sprache und das macht wirklich Spaß.“ Solange die Beine es mitmachen will Mölders aber auf jeden Fall weiter spielen. Der Abstand vom Profifußball hilft Sascha auch bei der Teilnahme an solchen Ereignissen wie dem `Sommerhaus der Stars`.

„Wir hatte schon öfter solche Anfragen, aber in all den Jahren war es nicht möglich“, sagt der Stürmer mit einem leichten Grinsen. Insgesamt hat sich die Teilnahme, aber für die Mölders „in allen Bereichen gelohnt.“ Zum einen, daraus macht Sascha keinen Hehl, war das Angebot „finanziell sehr, sehr gut“, zum anderen hätte er auch privat einiges gelernt. „Da sind ganz verschiedene Charaktere und dann redest du mit Leuten, die ein ganz anderes Leben führen wie wir“, findet Mölders, „das war schon interessant und hat echt Spaß gemacht.“

Angesprochen auf die Zeit mit Fußball-Ikone Mario Basler sagt Mölders mit einem Lachen: „Mario Basler ist ein super Typ. Wir waren direkt auf einer Wellenlänge.“ Wenig verwunderlich, dass sich die beiden Kult-Fußballer privat verstehen. (Boris Manz)