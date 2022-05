Nach Transfer-Coup: Mölders bringt gegen 1860 II kein Glück

Von: Uli Kellner

Antrittsbesuch: Sascha Mölders samt Familie in Landsbergs Sportpark. © Ernstberger

Landsbergs Coup, von unserer Zeitung exklusiv angekündigt, ist perfekt: Ex-Löwe Sascha Mölders, 37, wird ab dem 1. Juli stürmender Co-Trainer beim Bayernligisten.

München – Der TSV ist stolz auf seinen Promi-Transfer, in der offiziellen Bestätigung des Transfers ist von „der hochkarätigsten Verstärkung der Vereinsgeschichte“ die Rede. Der Kultstürmer, 30 km nördlich in Mering zu Hause, unterschrieb einen Vertrag für zunächst eine Spielzeit.

Mölders kehrt also nach einem Intermezzo als spielender Co-Trainer in Großaspach nach Bayern zurück, in die Nähe seiner letzten Profistationen (FC Augsburg, TSV 1860). Donnerstagabend stellte er sich seiner künftigen Mannschaft vor, sah sich am Wochenende zusammen mit seiner Familie auch die 1:3-Pleite der Landsberger gegen 1860 II im 3C-Sportpark an.

In seiner Karriere brachte es Mölders auf 103 Erst-, 82 Zweit- und 126 Drittligaspiele (mit 18, 25 bzw. 50 Treffern). In der 3. Liga holte er sich in der zurückliegenden Saison die Torjägerkanone. (Uli Kellner)