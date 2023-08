Löwen-Trikots als Verkaufsschlager: Sascha Mölders verkauft getragene Jerseys auf Ebay

In der Saison 2015/16 lief Mölders in diesem Löwen-Trikot in der 2. Bundesliga auf, jetzt versteigert der Stürmer das Jersey auf Ebay. © imago sportfotodienst

Aufgepasst, Fans des TSV 1860 München. Sascha Mölders verkauft derzeit getragene Trikots aus seiner Zeit als Fußballprofi über Ebay.

München – Ausmisten im Hause Mölders! Der ehemalige Löwe Sascha Mölders versteigert aktuell selbst getragene Trikots aus seiner Profikarriere bei Ebay. Im Angebot stehen Jerseys seiner ehemaligen Klubs MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen, FC Augsburg und TSV 1860 München. Einige Exemplare hat der 38-Jährige zudem signiert. Neben den Trikots können Fans weitere 1860-Klamotten ergattern – darunter zwei Trainingsjacken und ein Schlafoverall. Außerdem stehen Golfschuhe, Lederhosen, Bücher und DVDs zum Verkauf.

Besonders begehrt: Sascha Mölders getragene Trikots vom TSV 1860

Die beiden Löwen-Trikots stehen aktuell am höchsten im Kurs. Das Höchstgebot für das blau-weiß gestreifte Shirt aus der Spielzeit 2015/16 liegt bei 225 Euro. Für das gelbe Ausweichtrikot aus der bisher letzten Zweitliga-Saison 2016/17 werden aktuell sogar 253 Euro geboten (Stand: 17.08.2023, 14:30 Uhr).

Dennoch sollten Mölders-Liebhaber vorsichtig sein. Unter seinem Namen existiert bereits ein Fake-Account bei Ebay Kleinanzeigen, auf den der ehemalige Bundesligakicker über seinen Instagram-Kanal aufmerksam macht.

Der Kult-Stürmer vermutet fälschlicherweise, dass der falsche Mölders ein blaues 1860-Trikot als ein Mölders-Original aus den 90ern ausgibt: „Und 1992 war ich sicher noch kein Spieler bei 1860 München.“ Das sollte auch der Betreiber des Accounts auf Ebay Kleinanzeigen wissen, schließlich war Mölders damals erst sieben Jahre alt. Auf dem geposteten Screenshots verweist Mölders allerdings auf eine Anzeige für ein Löwen-Trikot aus dem Jahr 1992, nicht auf das angebliche Mölders-Trikot.

Das Ausweichtrikot des TSV 1860 München in der letzten Zweitliga-Saison ist das begehrteste Mölders-Jersey auf Ebay. © imago sportfotodienst

Kult-Stürmer, Fanliebling, Aufstiegsheld: Mölders brillierte beim TSV 1860

Seine Zeit beim TSV 1860 München begann im Jahr 2016. Fünf Jahre lang lief der Angreifer im Löwen-Trikot auf und erzielte in 212 Spielen ganze 82 Tore. 2018 schoss er die Münchner mit seinen drei Treffern in den zwei Relegationsspielen gegen Saarbrücken zurück in den Profifußball und wurde damit zum Aufstiegshelden und Liebling der Fans.

Kultstatus erlangte Mölders durch den sich gegebenen Spitznamen „Die Wampe von Giesing“. Auch heute steht die Münchner Legende noch auf dem Fußballfeld: Mölders kickt beim TSV Landsberg in der Bayernliga Süd. Aktuell grüßen die Landsberger nach fünf Siegen aus sechs Spielen von der Spitze der Tabelle. (Selina Leitl)