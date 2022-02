Sascha Mölders sagt: Wampen-Foto war Fotoshop - Giesing-Legende nur ein Fake?

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Wurde der Bauch von Sascha Mölders hier nachbearbeitet? Unsere Redaktion hat nur Fragezeichen und Schriftzug eingefügt. © Imago/Sven Simon/Frank Hörmann

Ist die Legende ein Schwindel: In einem Interview sagt Sascha Mölders, das ikonische Seitfallzieher-Foto wurde manipuliert. Wir haben nachgehakt.

München - „Die Wampe von Giesing“ gibt es so nicht mehr. Sascha Mölders spielt jetzt bei der SG Sonnenhof Großaspach und vertreibt „Dorfkicker“-Merchandise. Aber war die Wampe nie echt? In einem Interview sagt der Kultstürmer, das Foto sei ein Fake.

Mitte Februar traf der SWR den „Dorfkicker“ in Großaspach zum Interview. Im Stadion des Regionalliga-Vereins gab der Ex-Löwe sozusagen sein Einstands-Interview. Dass er seinen Fanshop zu diesem Zeitpunkt bereits umgekrempelt und Großteils in rote Farbe getaucht hatte, nahmen ihm einige 1860-Anhänger da bereits übel.

Sascha Mölders: Wampe bloß ein Fake? Ex-1860-Stürmer sagt, am Bauch wurde manipuliert

Dann setzte Mölders selbst gegen die Giesinger Legende an: Das ikonische Foto von seinem Seitfallzieher gegen den SC Verl sei ein Fake, machte der Mittelstürmer deutlich.

„Das ist natürlich eine Fotomontage gewesen. So einen Bauch, wie da abgebildet wurde, habe ich natürlich nicht“, sagt Mölders und merkt an: „Im Leben musst du jeden Spaß mitmachen und dafür bin ich ja immer zu haben. Und habe dann natürlich aus dieser Steilvorlage, was eigenes kreiert und entwickelt. Lief natürlich hervorragend.“

„Aber wie gesagt, das Bild, das damals gepostet wurde, das war natürlich ...“, muss Mölders lachen, „ich habe schon einen Bauch, da muss man nicht drüber reden, aber so einen Bauch habe ich natürlich auch nicht. Das war schon maßlos übertrieben.“

Sascha Mölders: Bauch-Foto eine Montage - Agentur weist Fotoshop-Gerüchte zurück

Explizit bezieht sich Mölders auf „einen Artikel“, der wenige Tage vor seinem SWR-Interview „irgendwo“ erschienen sei, in dem das betreffende Foto im 1860-Trikot verwendet wird. Eine Netz-Recherche ergibt: Zwei Texte wurden in diesem Zeitraum im schwäbischen Raum veröffentlicht. Sowohl die „Stuttgarter Nachrichten“ also auch die „Augsburger Allgemeine“ verwenden das Seitfallzieher-Foto von Frank Hörmann, der damals für die Agentur „Sven Simon“ im Grünwalder Stadion war.

Lesen Sie auch Bei dieser Kaufland-Sahne stimmt etwas nicht – sehen Sie es auch gleich? Ein Kunde aus Oberbayern kauft sich in einer Kaufland-Filiale einen Becher Sahne. Daheim nimmt er das Produkt unter die Lupe – und traut seinen Augen nicht. Bei dieser Kaufland-Sahne stimmt etwas nicht – sehen Sie es auch gleich? Ukraine-Krieg: Russland kurz vor dem Ziel? Kiew könnte in den nächsten Stunden fallen Im Ukraine-Konflikt hat Machthaber Wladimir Putin eine „Militäroperation“ im Nachbarland verkündet. Mehrere große ukrainische Städte werden von Explosionen erschüttert. Ukraine-Krieg: Russland kurz vor dem Ziel? Kiew könnte in den nächsten Stunden fallen

Eine Szene, eine Legende: Fotograf Frank Hörmann fing den Seitfallzieher von Sascha Mölders gegen den SC Verl ein. © Imago/Sven Simon/Frank Hörmann

Auf Rückfrage antwortet die Agentur schnell und deutlich: Nein, das Foto ist natürlich kein Fake. An den Rundungen von Sascha Mölders hat niemand Fotoshop angesetzt. Auch die Redaktionen weisen keine Bildmontage aus.

„Die Wampe von Giesing“: Auch Fotograf versichert, es war kein Fotoshop im Spiel

Fotograf Frank Hörmann versichert ebenfalls: Er habe die Szene von der Tribüne des Grünwalder Stadions so fotografiert. Lediglich Ausschnitt und Helligkeit habe er justiert und das Bild dann in die Datenbank geladen. Wenn es sich um eine Fotomontage handeln würde, hätte er das in der Beschreibung vermerkt.

Wieso spricht Sascha Mölders nun aber von Fotoshop? Vielleicht ein Scherz des Ex-Löwen? Was Mölders ernst meint und was er eher mit einem Zwinkern sagt, ist bei ihm nicht immer leicht zu deuten. Möglicherweise hat ihm aber auch die Überschrift der „Augsburger Allgemeinen“ nicht ganz gefallen. Sie fragte über dem Foto: „Ist die ‚Wampe von Giesing‘ nicht fit genug?“ (moe)