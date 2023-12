Mölders als Star bei Weihnachtsfeiern: Ex-Löwe liebt „heiße und wilde“ Storys aus der Kreisliga

Von: Laurin Diepers

Sascha Mölders bekommt seit Jahren viele Anfragen für Weihnachtsfeiern. Dieses Jahr hat er seine Fans auf Instagram darauf aufmerksam gemacht.

Im Dezember stehen wieder viele Weihnachtsfeiern an. Amateurvereine können auf einen Besuch von Ex-Löwen-Profi Sascha Mölders hoffen.

München – Die Weihnachtsfeier gehört zu den Saison-Highlights der Amateure. Mit Beginn der Winterpause lassen die Vereine in geselliger Runde das Jahr ausklingen. Manche Klubs verpflichten zum Jahresabschluss einen Star, der dann aus dem Nähkästchen plaudert. Ein gefragter Gast ist auch Ex-Alpha-Löwe Sascha Mölders. Der 38-Jährige, inzwischen Spielertrainer bei Bayernligist TSV Landsberg, hat seinen Follower jüngst via Instagram mitgeteilt, dass er noch freie Termine hat.

Die Resonanz darauf ist groß. „Da reden wir nicht nur von Bayern“, sagt der ehemalige Bundesliga-Stürmer im Gespräch mit Fußball Vorort/FuPa Oberbayern über die Bewerbungen, die ihn erreicht haben, „sondern auch aus Köln und Hamburg. Das ist wirklich irre“.

„Ich finde die heißen und wilden Storys aus der Kreisliga geil.“

Auf den Post vom Mittwoch hat unter anderem Markus Schwabl, Spieler der SpVgg Unterhaching, reagiert: „Singst Du dann da?“, fragte der Rechtsverteidiger aus der Vorstadt schmunzelnd. Auf eine Gesangseinlage müssen die Fans aber wohl verzichten. „Das will ich niemandem antun. Ich glaube, das tut mir und allen anderen weh, die daneben stehen“, wehrt Mölders ab.

Stattdessen setzt der gebürtige Essener auf Geselligkeit. „Es wird immer viel über Fußball geredet, zum Beispiel über meine Karriere bei Sechzig oder Augsburg. Aber ich finde auch die heißen und wilden Storys aus der Kreisliga geil.“, so Mölders. „Die Vereine wissen schon, dass ich auch eher der Kreisliga-Fußballer bin und dass man mit mir geil über Fußball reden kann und ich das auch wirklich gerne mache.“

Auch für Unterschriften und gemeinsame Fotos soll Zeit bleiben. Wie viele Fanclubs oder Vereine sich am Ende über einen Besuch des Kultkickers freuen dürfen, steht noch nicht fest. „Eigentlich war geplant, nicht so viel zu machen, aber da wussten wir auch noch nicht, dass das so explodiert“, sagt der 38-Jährige zu den Plänen. Mit guter Koordination hofft der Ex-Profi aber möglichst viele Wünsche erfüllen zu können.

Fußballvereine laden Ex-Löwe Sascha Mölders sogar zum Ballermann ein

Einladungen von Vereinen, Fanclubs oder Privatpersonen sind für Mölders nichts Neues. Seit seinen Profitagen wird er laut eigener Aussage regelmäßig mit Anfragen überhäuft: „Ich kriege sogar im Sommer Anfragen von Fußballvereinen aus der Kreisliga, die mich zum Ballermann einladen wollen.“ Bei den Fans hat „die Wampe von Giesing“ als nahbarer Profi schon längst Kultstatus erreicht.

Nach seinem Aufruf via Instagram häufen sich die Bewerbungen. Mölders entscheidet gemeinsam mit seiner Frau Ivonne, welche Veranstaltung in den Terminplan passen. Einen Teil dessen, was die Vereine für den Mölders-Besuch aufwenden müssen, könnte dem guten Zweck zufließen. „Ich habe in all den Jahren immer irgendwas in diese Richtung gemacht“, deutet Mölders an. (Laurin Diepers)