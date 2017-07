Live-Stream: Löwen testen in Freising - 2000 Fans erwartet

Erstmals seit 20 Jahren bestreitet der TSV 1860 ein Testspiel beim SC Eintracht Freising. Wir berichten im Live-Stream aus dem Stadion Savoyer Au.

Hier finden Sie am Donnerstagabend den Live-Stream.

SC Eintracht Freising - TSV 1860 München -:- (Do, 19 Uhr)

TSV 1860: --- Tore: --- Spielort: Stadion Savoyer Au, Roider-Jackl-Weg 4, 85356 Freising

Freising - Bestes Fußballwetter und ein äußerst gut gefülltes Stadion erwartet die Fans am Donnerstagabend beim Testspiel des TSV 1860 München beim Sechstligisten SC Eintracht Freising. Rund 2000 Anhänger werden im Stadion Savoyer Au erwartet, da aus dem Raum Freising zahlreiche Sechzig-Fanclubs kommen und ihr Erscheinen angekündigt haben. Es ist fast 20 Jahre her, dass der TSV 1860 München zuletzt in der Savoyer Au beim SE Freising zu Gast war, damals als Bundesliga-13. nach der zu Ende gegangenen Spielzeit 1997/98.

Nur einen Tag nach dem 2:2 beim SEF-Ligakontrahenten SpVgg Landshut bestreiten die Löwen ihr vorletztes Testspiel vor dem Liga-Start am kommenden Donnerstag in Freising. Die Generalprobe findet dann am Samstag in Bodenmais statt, wenn der TSV 1860 auf Fünftligist SV Heimstetten trifft.

Wir übertragen die Partie Freising gegen Sechzig in voller Länge im Live-Stream auf unserem Portal. Anstoß ist um 19 Uhr.