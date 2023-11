Serie S-Bahn-Derby: Mölders‘ Lauf gegen Haching hält – missgelaunter Schwabl sorgt sich um Ehefrau

Von: Jörg Bullinger

Sascha Mölders (r.) entschied die Partie. Manni Schwabl hatte nach der Pleite Mitleid mit seiner Frau Marianne, die seine schlechte Laune ertragen musste. © IMAGO / Lackovic

Bisher gab es sechs 3. Liga-Partien zwischen dem TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching. Anlässlich des anstehenden S-Bahn-Derbys blicken wir zurück.

München – Kaum Zuschauer und wenig Stimmung. Das-S-Bahn-Derby Ende Oktober stand ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Nur knapp 1500 Fans durften damals in den Sportpark. Haching war zuvor in Saarbrücken und zu Hause gegen Duisburg leer ausgegangen. „Verlieren gehört zum Fußball dazu. Unsere Saison ist insgesamt okay, wir haben eine sehr positive Tendenz. Wir wollen auf jeden Fall kein Aufbaugegner für 1860 sein“, sagte SpVgg-Coach Arie van Lent im Vorfeld der Partie.

„Man sieht, dass wir immer an uns glauben.“

Schon in der Anfangsviertelstunde gingen die Löwen aber in Führung. Geburtstagskind Dennis Dressel traf nach einer Neudecker-Ecke zum 1:0. Danach übernahm der TSV 1860 das Kommando. Nach der Pause versuchten die Vorstädter vergeblich, die Partie umzubiegen. In der Schlussphase machte dann Leitlöwe Sascha Mölders alles klar.

„Unterhaching war am Drücker, aber mit dem 0:2 war es gegessen“, gab der Mittelstürmer nach der Partie zu Protokoll. „Man sieht, dass wir immer an uns glauben. Jetzt sind wir von Anfang an dabei. Jeder Sieg gibt dir Selbstvertrauen. Wir wissen, dass wir jede Mannschaft schlagen können. Ich persönlich habe nie gegen Unterhaching verloren, deswegen war ich mir ziemlich sicher, dass wir gewinnen.“

Köllner zieht den Hut vor seiner Mannschaft - Schwabl sorgt sich wegen schlechter Laune um Ehefrau

Haching-Coach van Lent hingegen war bedient. „Der Gegner schießt zweimal aufs Tor, und zweimal ist der Ball drinnen“, ärgerte sich der Ex-Profi. Sein Gegenüber Michael Köllner lobte Team und Gegner. „In Unterhaching zu Null zu spielen ist ganz schwer. Sie haben uns alles abverlangt“, sagte der Löwen-Dompteur. „Ich kann vor der Mannschaft nur den Hut ziehen, auch bei Regen. Das war eine Kollektiv-Leistung. Über das ganze Spiel gesehen, waren wir der klare Sieger heute.“

Haching-Präsident Manni Schwabl wirkte nach der Partie im strömendem Regen nachdenklich und hatte Sorge, „wie die Reaktionen auf der am Donnerstag stattfindenden außerordentlichen Aktionärsversammlung nach drei Niederlagen hintereinander wohl ausfallen werden. Und natürlich wie meine Frau mit meiner Laune zu Recht kommt, wenn ich nach Hause komme.“ (jb)

