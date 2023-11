Trainer Frank Schmöller schwärmt von Junglöwen: „Wahnsinn. Das ist eine Hausnummer“

Von: Robert M. Frank

Junglöwen-Trainer Frank Schmöller und seine Mannschaft haben nach 20 Spieltagen nur sechs Puntke Rückstand auf die Spitze. © IMAGO/Ulrich Wagner

Die 2. Mannschaft der Löwen beißt sich oben fest. Andi Pummer holt einen Punkt gegen seinen Ex-Klub. Ismaning verpasst einen Überraschungssieg.

München – Am 20. Spieltag der Bayernliga stellte sich erneut die Frage, wer bleibt dem Liga-Primus TSV Landsberg auf den Fersen im Kampf um Rang zwei und die Teilnahme an der Relegation zur Regionalliga? Nach holprigem Saisonstart ist der TSV 1860 II dafür inzwischen ein heißer Kandidat. Wieder einmal mussten die kleinen Löwen zur gleichen Zeit wie die Profis antreten – und dies auf „neutralen Boden“ in Gilching. Das Team von Trainer Frank Schmöller löste auch diese diffizile Aufgabe mit dem 2:1 gegen den SV Heimstetten. Samir Neziri brachte 1860 nach starker Vorarbeit von Devin Sür über den rechten Flügel in Führung (17.). Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Leon Tutic per Foulelfmeter auf 2:0 (45.+2).

Nach der Pause kamen die Gäste besser in die Partie und Kubilay Celik erzielte den Anschlusstreffer (70.). In der dramatischen Schlussphase fielen keine Tore mehr. Während Heimstetten den Traum von der sofortigen Regionalliga-Rückkehr vorerst begraben muss, läuft es bei den Münchnern besser denn je. „Wahnsinn. Das ist eine Hausnummer“, so Schmöller über die Zwischenbilanz seines Teams mit 37 Punkten nach 20 Spielen.

FC Ismaning kassiert in der Nachspielzeit den Ausgleich beim neuen Spitzenreiter Schwaben Augsburg

In einem „verrückten“ Spiel wahrte auch Schwaben Augsburg die Chance, ganz vorne zu landen. Das 3:3 gegen den FC Ismaning war für beiden Seiten nichts für schwache Nerven. So erwischten die Gäste einen Traumstart, erstmals nach dem jüngsten Trainerwechsel – Jacky Muriqi hatte Mijo Stijepic abgelöst – drehte der ehemalige Regionalligist so richtig auf und überrumpelte die Schwaben. Nach 48 Minuten führte Ismaning mit 3:0 durch die Treffer von Daniel Bux (23., Elfmeter), Robert Rohrhirsch (44.) und Peter Schädler (48.).

Doch dann stellte sich Ismaning selbst ein Bein: Nach einer Stunde sah Rohrhirsch die Rote Karte und die Schwaben starteten eine Aufholjagd. Dennis Ruisinger (63.) brachte die Augsburger wieder in die Spur. In der Schlussphase überstürzten sich die Ereignisse – und die Ampelkarte für den Ismaninger Clemens Kubina (in der Nachspielzeit) sorgte bei den tapferen Ismaningern für den absoluten Frust. Die Gastgeber feierten dagegen die Doppelpacker Jonas Greppmeier (84. und 90+5), der für die Punkteteilung sorgte.

Pummer punktet bei Ex-Klub Pipinsried - Garching auf Talfahrt - KSC hält zumindest die Null

Der FC Deisenhofen gegen den FC Pipinsried – das war für Andy Pummer, den Trainer der Gastgeber, kein gewöhnliches Duell. Schließlich hatte er beim damaligen Regionalligisten Pipinsried erfolgreiche Arbeit geleistet und viele positive Spuren hinterlassen. Auf jeden Fall herrschte bei den Gastgebern über das 1:1 gegen den höher eingeschätzten Kontrahenten Zufriedenheit, schließlich gab es erneut die Bestätigung, dass die personelle Verjährungskur weiter Früchte trägt. Die Gäste gingen nach zehn Minuten durch Kevin Gutia in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang Paul Schemat der Ausgleich. Weitere Tormöglichkeiten blieben auf beiden Seiten ungenützt. Pipinsried absolvierte immerhin die Generalprobe für das Halbfinale im bayrischen Totocup am kommenden Samstag gegen den TSV 1860.

Mit dem VfR Garching befindet sich ein weiterer ehemaliger Regionalligist weiter auf Talfahrt und steckt nach dem 0:2 beim TSV Rain am Lech in Abstiegsgefahr. Das Team von Trainer Nicola Basta kämpfte zwar verbissen, um endlich wieder in die Erfolgsspur zu kommen, doch in der Offensive blieben die Aktionen der Garchinger viel zu harmlos. Immerhin konnte die Schießbude der Bayernliga, mit bisher 62 Gegentoren, endlich die Schotten dicht machen. Beim 0:0 gegen FC Gundelfingen vergab der Kirchheimer SC aber mehrere gute Tormöglichkeiten und beklagte auch noch die Verletzung von Stammspieler Luca Mauerer. (kik/rmf)